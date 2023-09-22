Может ли уехать за границу мужчина, которого исключили из военного учета, объяснила адвокат Марина Бекало. Об этом пишет 24 Канал.
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Только при наличии отметки
Адвокат рассказала, что исключенные из учета могут пересекать границу только при наличии отметки в военно-учетном документе (военном билете или временном удостоверении) об исключении из учета по состоянию здоровья.
Если мужчина исключен из учета и не подлежит мобилизации, он имеет право на пересечение границы на основании пункта 2 – 6 Правил пересечения границы. Для подтверждения этого обстоятельства достаточно иметь временное удостоверение с отметкой об исключении.
Чтобы убедиться, что вы имеете право на пересечение границы, можно направить соответствующий запрос в ГНСУ.
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Кого могут исключить из военного учета
Согласно украинскому законодательству, исключению из военного учета подлежат лица, которые:
- призванные или принятые на военную службу;
- проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
- признанные военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе;
- прекратили гражданство Украины;
- были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
- направленные для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими.