Чи може виїхати за кордон чоловік, якого виключили з військового обліку, пояснила адвокатка Марина Бекало. Про це пише 24 Канал.

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Лише за наявності відмітки

Адвокатка зазначила, що виключені з обліку можуть перетинати кордон лише при наявності відмітки в військово-обліковому документі (військовому квитку або тимчасовому посвідченні) про виключення з обліку за станом здоров'я.

Якщо чоловік виключений з обліку та не підлягає мобілізації, він має право на перетин кордону на підставі пункту 2 – 6 Правил перетинання кордону. Для підтвердження цієї обставини достатньо мати тимчасове посвідчення з відміткою про виключення.

Аби впевнитися, що ви маєте право на перетин кордону, можна надіслати відповідний запит до ДПСУ.

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Кого можуть виключити з військового обліку

Відповідно до українського законодавства, виключенню з військового обліку підлягають особи, які:

  • призвані чи прийняті на військову службу;
  • проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • досягли граничного віку перебування в запасі;
  • припинили громадянство України;
  • були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
  • направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
  • померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.