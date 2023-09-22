Чи може виїхати за кордон чоловік, якого виключили з військового обліку, пояснила адвокатка Марина Бекало. Про це пише 24 Канал.
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Лише за наявності відмітки
Адвокатка зазначила, що виключені з обліку можуть перетинати кордон лише при наявності відмітки в військово-обліковому документі (військовому квитку або тимчасовому посвідченні) про виключення з обліку за станом здоров'я.
Якщо чоловік виключений з обліку та не підлягає мобілізації, він має право на перетин кордону на підставі пункту 2 – 6 Правил перетинання кордону. Для підтвердження цієї обставини достатньо мати тимчасове посвідчення з відміткою про виключення.
Аби впевнитися, що ви маєте право на перетин кордону, можна надіслати відповідний запит до ДПСУ.
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Кого можуть виключити з військового обліку
Відповідно до українського законодавства, виключенню з військового обліку підлягають особи, які:
- призвані чи прийняті на військову службу;
- проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
- досягли граничного віку перебування в запасі;
- припинили громадянство України;
- були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
- направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
- померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.