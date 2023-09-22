Чи може виїхати за кордон чоловік, якого виключили з військового обліку, пояснила адвокатка Марина Бекало. Про це пише 24 Канал.

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Лише за наявності відмітки

Адвокатка зазначила, що виключені з обліку можуть перетинати кордон лише при наявності відмітки в військово-обліковому документі (військовому квитку або тимчасовому посвідченні) про виключення з обліку за станом здоров'я.

Якщо чоловік виключений з обліку та не підлягає мобілізації, він має право на перетин кордону на підставі пункту 2 – 6 Правил перетинання кордону. Для підтвердження цієї обставини достатньо мати тимчасове посвідчення з відміткою про виключення.

Аби впевнитися, що ви маєте право на перетин кордону, можна надіслати відповідний запит до ДПСУ.

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Кого можуть виключити з військового обліку

Відповідно до українського законодавства, виключенню з військового обліку підлягають особи, які: