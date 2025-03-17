Нарушение ТЦК во время мобилизации не является основанием для увольнения со службы, – Верховный Суд

Если военнообязанного призвали на военную службу по мобилизации, то этот процесс уже нельзя отменить. Признание противоправной процедуры призыва не влечет за собой восстановление прежнего положения лица.

Такое решение Кассационный административный суд в составе Верховного Суда принял по делу военнослужащего, который оспаривал свой призыв. Об этом сообщает 24 Канал.

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Непрохождение ВВК не является основанием для увольнения с военной службы

Военнослужащий обратился с иском к районному ТЦК, воинской части о признании противоправными действий по призыву и обязательства принять решение об увольнении со службы. Мужчина утверждал, что его мобилизовали без прохождения медосмотра.

Суд первой инстанции, постановление которого оставил без изменений апелляционный суд, признал противоправными действия ТЦК по призыву истца на военную службу по мобилизации и обязал воинскую часть уволить его со службы, указав что это является надлежащим восстановлением нарушенных прав истца.

Кассационный суд отметил, что восстановление нарушенного права должно происходить в пределах спорных правоотношений с участием их участников. Однако обязательства воинской части уволить лицо со службы выходит за пределы правоотношений между ТЦК и истцом о порядке его призыва на военную службу по мобилизации, которая является предметом рассмотрения в этом деле.

В спорных правоотношениях нарушенным было право истца на надлежащую процедуру его призыва на военную службу по мобилизации. Впрочем, избранный военнообязанным способ защиты нарушенного права, который в дальнейшем применили суды обеих инстанций по результатам рассмотрения дела, – увольнения с военной службы – является неэффективным, ведь не решает правомерности акта, что принимается по результатам проведенной процедуры призыва истца на военную службу.

Более того, такой способ защиты будет вмешиваться в другие правоотношения, урегулированы другими правовыми нормами, которые не исследовались судами предыдущих инстанций. Это будет создавать ситуацию неисполнимости судебного решения.

Процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации является необратимой, то есть такой, что уже состоялась, а признание процедуры призыва противоправной не вызывает восстановления предыдущего положения лица, призванного на военную службу,

– подчеркнул Верховный Суд.

Выбранный истцом способ защиты не соответствует сути нарушенного права, а удовлетворение этого требования не приведет к восстановлению такого права. Поэтому выводы судов обеих инстанций об удовлетворении исковых требований в этой части являются ошибочными.

"Сам факт непрохождения медицинского осмотра во время призыва не является свидетельством непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения с военной службы в соответствии со статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", – отметил Верховный Суд.