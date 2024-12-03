Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Черкасского объединенного городского ТЦК и СП Олега Тимошенко агентству "18000".

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Рейды на концерты будут продолжаться в дальнейшем

Олег Тимошенко объяснил, что постановление Кабмина №560 предусматривает, что меры оповещения проводят в частности во время массовых мероприятий.

Начальник Черкасского ТЦК также прокомментировал визит ТЦК на концерт Антона Тимошенко, который состоялся в октябре этого года. По его словам, это было одно из плановых мероприятий, которые проводятся периодически и будут продолжаться в дальнейшем. В то же время Олег Тимошенко добавил, что это не означает, что на каждом концерте будет стоять ТЦК или полиция.

Мы анализируем ситуацию, которая складывается, количество людей, которые нужны армии, где эти люди есть, где нет, где потенциально могут быть люди, которые интересуют Вооруженные Силы Украины,

– объяснили в ТЦК.

По словам Тимошенко, в ТЦК учитывают, какая аудитория может быть на концерте того или иного артиста.

К слову, в этом интервью начальник Черкасского ТЦК также ответил, могут ли мобилизовать мужчину 50+ лет. Он объяснил, что конкретные случаи регулируют директивы Генерального штаба.