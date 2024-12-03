Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП Олега Тимошенка агенції "18000".

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Рейди на концерти триватимуть надалі

Олег Тимошенко пояснив, що постанова Кабміну №560 передбачає, що заходи оповіщення проводять зокрема під час масових заходів.

Начальник Черкаського ТЦК також прокоментував візит ТЦК на концерт Антона Тимошенка, який відбувся в жовтні цього року. За його словами, це був один із планових заходів, які проводяться періодично і триватимуть надалі. Водночас Олег Тимошенко додав, що це не означає, що на кожному концерті буде стояти ТЦК чи поліція.

Ми аналізуємо ситуацію, яка складається, кількість людей, які потрібні армії, де ці люди є, де немає, де потенційно можуть бути люди, які цікавлять Збройні Сили України,

– пояснили в ТЦК.

За словами Тимошенка, в ТЦК враховують, яка аудиторія може бути на концерті того чи того артиста.

До слова, в цьому інтерв'ю начальник Черкаського ТЦК також відповів, чи можуть мобілізувати чоловіка 50+ років. Він пояснив, що конкретні випадки регулюють директиви Генерального штабу.