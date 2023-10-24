Мобилизация в Украине: юрист объяснила, как можно обжаловать решение ВВК

После получения повестки военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП и пройти ВВК. Именно она определяет пригодность к службе.

Решение ВВК можно оспорить. Как именно это сделать, рассказала юрист Анастасия Цыбулько.

Интересно В Украине проверили 100% ВВК: какие нарушения выявили

Как обжаловать решение военно-врачебной комиссии

Осмотр ВВК проводят, чтобы определить состояние здоровья и физическое развитие человека. По его итогам комиссия выносит заключение или постановление, которое и определяет пригодность к военной службе или обучению по военным специальностям.

"ВВК не имеет права признавать пригодным мужчину, который болен одним из видов болезней, определенных Приказом № 402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Временная непригодность или ограниченная пригодность в таких случаях определяется ВЛК индивидуально", – отметила юрист .

Впрочем, происходят случаи, когда военнообязанные не согласны с выводами ВВК. Тогда стоит не медлить, советует Цыбулько.

В первую очередь нужно подготовить все документы, свидетельствующие о необъективности вывода ВВК о состоянии здоровья. В частности, медицинские справки, копии документов с историей болезней или выводы врачей (государственной больницы) относительно наличия определенных болезней, которые могут оказать существенное влияние на несение службы или вообще на невозможность выполнения своих служебных обязанностей,

– отметила юрист.

Смотрите также Документы будут "следовать" за военными: в Минобороны анонсировали важные изменения в ВВК

Обжалование через суд и другими способами

Постановления центральной ВВК могут быть обжалованы в судебном порядке, а региональных ВВК – в центральной или в судебном порядке.

Также можно обратиться в областную ВВК относительно пересмотра заключения. Если необходим пересмотр или отмена постановлений подчиненных ВВК, это могут делать военно-врачебные комиссии соответствующих регионов. Центральная – пересматривает постановления ВВК на любых уровнях.

По результатам рассмотрения обращения комиссия может принять решение о проведении контрольного или повторного медицинского осмотра.

Обжалование решения ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства путем подачи искового заявления в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины. Однако следует учесть, что в судебном порядке предоставляется ограниченный срок такого обжалования: если вы сначала обращаетесь в досудебном порядке, то на обжалование заключения комиссии в суде у вас есть три месяца со дня получения решения о рассмотрении заявления,

– отметила юрист.

Если человек обращается в суд, то у него есть 6 месяцев со дня вынесения постановления ВВК.

Если больного уже мобилизовали

В случаях, если больного военнообязанного все же мобилизовали, и состояние здоровья значительно ухудшилось, он имеет право на увольнение по состоянию здоровья. Это можно подтвердить заключением (постановлением) ВВК о непригодности военной службы с исключением из военного учета.

Если больного призвали в ряды ВСУ без учета надлежащих справок о его болезни или без проведения медицинского осмотра, то необходимо требовать проведения нового осмотра, чтобы получить возможность уволиться с ВСУ по состоянию здоровья,

– подчеркнула Анастасия Цыбулько.

Такое обжалование предполагает:

представление рапорта непосредственному командиру с обоснованием имеющихся проблем со здоровьем;

получение направления на прохождение ВВК;

подготовку всех медицинских документов, подтверждающих имеющиеся проблемы со здоровьем;

прохождение ВВК и получение заключения;

ВВК направляет заключение в воинскую часть, принимающую решение об увольнении по состоянию здоровья.