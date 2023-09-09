Аналитик Центра совместных действий Оксана Заболотная прокомментировала проект закона, который недавно зарегистрировали Верховной Раде. Законопроект предлагает отменить отсрочку для определенных групп студентов.

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Какая особенность законопроекта

Документ уточняет условия призыва на военную службу во время мобилизации на особый период и устраняет легальное основание уклонения от мобилизации. Законопроект также указывает, что не подлежат призыву те студенты, которые по дневной форме обучения учатся на уровнях образования в последовательности, определенной законом об образовании, и если обучение было начато не позднее года достижения тем, кто получает образование, 30-летнего возраста.

То есть студентов, которые в свои 40-45 лет массово вступают в вузы ради того, чтобы уклониться от мобилизации, у нас больше не будет,

– добавила она.

По ее словам, в ряде вузов резко возрос процент студентов-контрактников. В качестве примера она привела Черновицкий торгово-экономический институт, где количество контрактников выросло в 12 раз.

Примут ли этот законопроект

Аналитик прогнозирует, что общественное мнение по этому документу разделится. Те, кто сейчас служат в рядах ВСУ, сочтут этот законопроект логичным и справедливым.

Я думаю, что им (мобилизованным – 24 Канал) не очень приятно отдавать себе отчет, что их сосед в 45 лет пошел учиться на физкультурника для того, чтобы избежать мобилизации. Одновременно для тех людей, которые избегают мобилизации всеми возможными способами, он (законопроект – 24 Канал ) будет не очень комфортен,

– заметила экспертка.

По ее мнению, народные депутаты соберутся и проголосуют за этот законопроект.

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