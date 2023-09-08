Однако есть случаи, когда даже студентам приходят или вручают повестки. Что делать в таком случае – рассказал адвокат Ростислав Кравец.

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Что делать студенту с повесткой, если у него отсрочка

По словам адвоката, после вручения повестки студенту необходимо уведомить военкомат о своей отсрочке. Для этого нужно сразу направить письменное заявление в ТЦК и СП на отсрочку от мобилизации.

К заявлению добавьте копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом по дневной форме в высшем учебном заведении,

– рассказал Кравец.

В случае, если военком не хочет принимать ваше заявление, нужно отправить его вместе с необходимыми документами официальным письмом с описанием в адрес центра комплектации.

"В письме должно быть заявление с просьбой дать отсрочку и документы, подтверждающие то, что вы учитесь в высшем учебном заведении по дневной форме. Это поможет защитить ваши права", – подчеркнул адвокат.

Студентам могут отменить отсрочку

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект. Так, авторы предлагают отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 30 лет, получающих непоследовательное высшее образование или второе и более.