Такое мнение 24 каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. Он добавил, оснований отменять военное положение и мобилизацию – нет.

Важно Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября

Прогнозировать завершение войны пока не приходится

Попович также отметил, что прогнозировать завершение войны в среднесрочной перспективе пока не приходится. А это и есть те 90 дней, на которые продлено действие военного положения

Я думаю, мы еще по крайней мере до ноября будем с вами общаться по поводу военных действий в Украине,

– подчеркнул военный эксперт.

Как влияет затягивание войны на россиян

По мнению военного обозревателя, затягивание войны необходимо оккупантам. В таком случае они могут сделать паузу, накопить силы, чтобы весной заново повторить агрессивные действия на российско-украинском фронте.

россияне побуждают нас к переговорам

Попович также добавил, что россияне сейчас постоянно побуждают нас к переговорам. В частности, их официальные лица, МИД, которые постоянно вбрасывают, мол всегда готовы к переговорам с украинцами, это украинцы остановили этот процесс.

"Это делают и зарубежные агенты влияния. Можно вспомнить Шредера, который перечислил прихоти российской стороны", – подчеркнул военный обозреватель.

По его словам, все это попытка затягивания времени. И попытка вытащить Украину на переговоры, чтобы зафиксировать нынешнее положение вещей, фактически, линию фронта. И потом весной уже с более выгодных позиций начать второй этап широкомасштабного вторжения.

Впрочем, эксперт не прогнозирует, что весной точно будут активные боевые действия. Он просто объяснил мотивацию россиян к затягиванию войны.

У нас могут быть другие мнения. И я знаю, что у нас точно есть другие мнения по прекращению военных действий уже к зиме,

– подытожил Попович.

Попович о том, сколько еще будет продолжаться война в Украине: смотрите видео

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