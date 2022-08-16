Таку думку 24 каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович. Він додав, підстав скасовувати воєнний стан і мобілізацію – немає.

Важливо Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада

Прогнозувати завершення війни поки не доводиться

Попович також зауважив, прогнозувати завершення війни в середньостроковій перспективі поки не доводиться. А це і є ті 90 днів, на які подовжено дію воєнного стану

Я думаю, ми ще принаймні щонайменше до листопада будемо з вами спілкуватись щодо воєнних дій в Україні,

– підкреслив військовий експерт.

Як впливає затягування війни на росіян

На думку військового оглядача, затягування війни необхідне окупантам. У такому разі вони мають можливість зробити паузу, накопичити сили, аби весною наново повторити агресивні дії на російсько-українському фронті.

росіяни спонукають нас до перемовин

Попович також додав, росіяни зараз постійно спонукають нас до перемовин. Зокрема їхні офіційні особи, МЗС, які постійно вкидають, мовляв завжди до готові до перемовин з українцями, це українці зупинили цей процес.

"Це роблять і зарубіжні агенти впливу. Можна згадати Шредера, який перерахував забаганки російської сторони", – підкреслив військовий оглядач.

За його словами, все це є спробою затягування часу. І спробою витягнути Україну на перемовини, аби зафіксувати нинішній стан речей, фактично, лінію фронту. І потім весною уже з більш вигідних позицій розпочати другий етап широкомасштабного вторгнення.

Утім експерт не прогнозує, що весною точно будуть активні бойові дії. Він просто пояснив мотивацію росіян до затягування війни.

У нас можуть бути інші думки. І я знаю, що в нас точно є інші думки щодо припинення воєнних дій уже до зими,

– підсумував Попович.

Попович про те, скільки ще триватиме війна в Україні: дивіться відео

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