У ЗСУ кажуть, що кількість добровольців достатня

Про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. За його словами, на цей момент потреби в доукомплектуванні військових частин, у порівнянні з лютим, зменшилися у десятки разів.

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Роман Горбач констатував, що добровольців також стало менше. Та через менші потреби в доукомплектуванні частин кількість добровольців достатня.

Добровольців, звісно, теж стало менше. Більшість з тих, хто мав бажання та був вмотивований, вже пішли захищати державу. Але, з огляду на те, що потреба в доукомплектуванні частин зараз менша, то кількості добровольців, які є на даний час, достатньо,

– сказав Горбач.

За його словами, у кожному територіальному центрі на обліку є добровольці, які стоять у черзі, щоб піти служити в ЗСУ. Повідомляється, що статистика щодо їхньої кількості не ведеться.

Як відбувається комплектування ЗСУ

Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко пояснив, що комплектування ЗСУ відбувається за системою, коли в кожен підрозділ набирають людей не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає.

Наприклад, зараз у територіальних центрів є завдання набрати механіків-водіїв танків та навідників-операторів танків. А приходить та висловлює бажання служити, наприклад, людина, яка раніше була в армії медиком. Але медиків вистачає, і такій людині кажуть: "Вибачте, зараз потреби немає. Почекайте". Водночас є людина, яка вже служила в армії танкістом. Припустимо, зараз вона не дуже хоче йти служити, але вона потрібна. Тому їй дають повістку та забирають на службу,

– сказав Костенко.

Костенко повідомив, що наразі в ЗСУ вистачає піхотинців, тому їх не набирають. Водночас потрібні водії та оператори протитанкових ракет.

Роман Горбач розповів, що доукомплектування військових частин відбувається і за територіальним принципом. Наприклад, якщо потрібно доукомплектувати військові частини Закарпатського регіону, то людей шукає Закарпатський територіальний центр та, можливо, сусідні.

"Якщо потрібні гранатометники, а на обліку в конкретному територіальному центрі їх немає, то шукатимуть у найближчих центрах", – резюмував Горбач.

В Україні продовжать мобілізацію

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні запровадили воєнний стан й оголосили мобілізацію. Навесні Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 23 серпня.

Та 12 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

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