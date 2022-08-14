В ВСУ говорят, что количество добровольцев достаточное

Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. По его словам, на данный момент потребности в доукомплектовании воинских частей по сравнению с февралем уменьшились в десятки раз.

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Роман Горбач констатировал, что добровольцев тоже стало меньше. Но из-за меньших потребностей в доукомплектовании частей количество добровольцев достаточно.

Добровольцев, конечно, тоже стало меньше. Большинство из тех, кто хотел и был мотивирован, уже пошли защищать государство. Но, учитывая, что потребность в доукомплектовании частей сейчас меньше, то количества добровольцев, которые есть в настоящее время, достаточно,

– сказал Горбач.

По его словам, в каждом территориальном центре на учете есть добровольцы, стоящие в очереди, чтобы пойти служить в ВСУ. Сообщается, что статистика по их количеству не ведется.

Как происходит комплектование ВСУ

Секретарь парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко пояснил, что комплектование ВСУ происходит по системе, когда в каждое подразделение набирают людей не по количеству, а по недостающим специальностям.

К примеру, сейчас у территориальных центров есть задача набрать механиков-водителей танков и наводчиков-операторов танков. А приходит и выражает желание служить, например, человек, ранее бывший в армии медиком. Но медиков хватает, и такому человеку говорят: "Извините, сейчас нет нужды. Подождите". В то же время, есть человек, который уже служил в армии танкистом. Предположим, сейчас она не очень хочет идти служить, но она нужна. Поэтому ей дают повестку и забирают на службу,

– сказал Костенко.

Костенко сообщил, что в настоящее время в ВСУ хватает пехотинцев, поэтому их не набирают. В то же время, нужны водители и операторы противотанковых ракет.

Роман Горбач рассказал, что доукомплектование воинских частей происходит и по территориальному принципу. К примеру, если нужно доукомплектовать воинские части Закарпатского региона, то людей ищет Закарпатский территориальный центр и, возможно, соседние.

"Если нужны гранатометчики, а на учете в конкретном территориальном центре их нет, будут искать в ближайших центрах", - резюмировал Горбач.

В Украине продолжат мобилизацию

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию. Весной Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 23 августа.

Но 12 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.

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