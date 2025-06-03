Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона объяснил, как можно получить направление на ВВК, сообщает 24 Канал.
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Как получить направление на ВВК
В Министерстве обороны отметили, что граждане могут получить электронное направление на военно-врачебную комиссию. Для этого достаточно подать соответствующий запрос в приложении Резерв+.
После получения направления на ВВК необходимо обратиться в определенное медицинское учреждение для прохождения медосмотра.
Этот максимально доступный, максимально удобный, соответственно не надо стоять в очереди в ТЦК и СП, что, понятное дело, занимает определенное время,
– подчеркнул Дмитрий Лазуткин.
Добавил, что Министерство обороны предусмотрело все механизмы для того, чтобы упростить этот процесс.
Кстати, забронированы работники, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными, также должны повторно пройти ВВК.