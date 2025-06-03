Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону пояснив, як можна отримати направлення на ВЛК, повідомляє 24 Канал.

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Як отримати направлення на ВЛК

У Міністерстві оборони наголосили, що громадяни можуть отримати електронне направлення на військово-лікарську комісію. Для цього достатньо подати відповідний запит у застосунку Резерв+.

Після отримання направлення на ВЛК необхідно звернутися до визначеного медичного закладу для проходження медогляду.

Цей максимально доступний, максимально зручний, відповідно не треба стояти в черзі в ТЦК та СП, що, ясна річ, займає певний час,

– підкреслив Дмитро Лазуткін.

Додав, що Міністерство оборони передбачило всі механізми для того, щоб спростити цей процес.

До речі, заброньовані працівники, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними, також повинні повторно пройти ВЛК.