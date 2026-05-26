Кто выдает направление на ВВК и можно ли его получить онлайн

В Украине военнообязанные могут получить направление на ВВК не только через ТЦК, но и онлайн через приложение "Резерв+". Для действующих военнослужащих также предусмотрена отдельная процедура через приложение "Армия+".

У Минобороны объяснили, кто имеет право выдавать такие документы.

Кто может выдавать направление?

Направление на военно-врачебную комиссию является обязательным документом для прохождения медицинского осмотра. Именно оно официально подтверждает основание для прохождения ВВК – например, в рамках мобилизации, для подписания контракта на военную службу или поступления в военное учебное заведение.

Выдавать направления на ВВК имеют право:

руководители ТЦК и СП;

руководители Центров рекрутинга ВСУ;

командиры воинских частей – для действующих военнослужащих.

При этом для военнообязанных уже действует упрощенная система получения такого документа.

Теперь военнообязанные могут самостоятельно подать запрос на электронное направление через приложение "Резерв+". Для этого больше не нужно лично обращаться в территориальный центр комплектования.

Чтобы получить документ, необходимо:

перейти во вкладку "Сервисы";

выбрать пункт "Направление на ВВК";

заполнить форму и отправить запрос.

После проверки информации направление должно появиться в личном кабинете пользователя. В то же время такая возможность будет полезной прежде всего для тех, кто проходит ВВК в ТЦК по месту своего воинского учета.

Для действующих военнослужащих действует другой порядок. Они могут получить бумажное направление через приложение "Армия+", подав цифровой рапорт.

При этом необходимо иметь медицинский документ с рекомендацией врача о необходимости прохождения ВВК. После рассмотрения обращения командование оформляет направление на медицинский осмотр.

Зачем во время ВВК у мужчин забирают телефоны?

В ТЦК объяснили, почему во время прохождения военно-врачебной комиссии у мужчин иногда изымают мобильные телефоны. Представительница Винницкого областного ТЦК и СП, майор Мирослава Ляшук, отметила, что ВВК является режимным объектом с повышенными требованиями безопасности.

По ее словам, одновременное присутствие большого количества военнослужащих и гражданских создает потенциальные риски для распространения чувствительной информации. В ТЦК отмечают, что использование телефонов во время процедуры может представлять угрозу, в частности из-за возможности фиксации или передачи данных о расположении военных.

Ляшук подчеркнула, что до завершения психологического обследования и медосмотра невозможно полностью исключить риски безопасности. В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что представители ТЦК не имеют права изымать телефоны у граждан.

Он также обращал внимание на случаи, когда мобилизованные не могут сразу связаться с семьей, однако в ТЦК отмечают необходимость балансировать права граждан и требования безопасности во время процедур.