ВВК является режимным объектом, где одновременно находится много военнослужащих. Поэтому использование мобильных телефонов там может создавать риски. Об этом сказала представитель Винницкого ТЦК и СП, майор Мирослава Ляшук, в интервью "Суспільному".

Законно ли отбирать телефоны у граждан?

По словам Ляшук, до завершения психологической проверки и ВВК нельзя быть уверенным, что человек не представляет угрозы и не передаст информацию о размещении военных, в частности российским спецслужбам.

Напомним, что омбудсмен Дмитрий Лубинец еще в начале года заявлял, что представители ТЦК не имеют права отбирать телефоны у граждан.

По его словам, зафиксированы случаи, когда мужчин забирают прямо с улицы без возможности предупредить семью или собрать вещи. Поэтому связь с ними появляется только через несколько дней – уже после того, когда они прибыли на полигон и могут сами позвонить и сообщить, что проходят обучение.

Тогда на заявление Лубинца отреагировал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. Он объяснил, что критика должна сопровождаться предложениями, как решить проблему.

Истомин отметил, что централизованного приказа забирать телефоны у военнообязанных нет. Впрочем, иногда это делают из соображений безопасности – из-за случаев, когда люди публиковали в соцсетях свое местонахождение или видео со сборных пунктов, что могло представлять риск.

Также он напомнил об атаках дронов по ТЦК в Полтаве и Кременчуге.

По его словам, пока нет четкого решения, как урегулировать вопрос об использовании телефонов.