ВЛК є режимним об'єктом, де одночасно перебуває багато військовослужбовців. Тому використання мобільних телефонів там може створювати ризики. Про це сказала представниця Вінницького ТЦК та СП, майор Мирослава Ляшук, в інтерв'ю "Суспільному".

Дивіться також Побиття ветерана у Києві: військових ТЦК, які напали на Мороза, відправлять у бойові підрозділи

Чи законно відбирати телефони у громадян?

За словами Ляшук, до завершення психологічної перевірки та ВЛК не можна бути впевненим, що людина не становить загрози і не передасть інформацію про розміщення військових, зокрема російським спецслужбам.

Нагадаємо, що омбудсмен Дмитро Лубінець ще на початку року заявляв, що представники ТЦК не мають права відбирати телефони у громадян.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

За його словами, зафіксовані випадки, коли чоловіків забирають просто з вулиці без можливості попередити сім'ю чи зібрати речі. Через це зв'язок із ними з'являється лише через кілька днів – уже після того, коли вони прибули на полігон і можуть самі зателефонувати й повідомити, що проходять навчання.

Тоді на заяву Лубінця відреагував начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Він пояснив, що критика має супроводжуватися пропозиціями, як розв'язати проблему.

Істомін зауважив, що централізованого наказу забирати телефони у військовозобов'язаних немає. Втім, інколи це роблять із міркувань безпеки – через випадки, коли люди публікували в соцмережах своє місцеперебування або відео зі збірних пунктів, що могло становити ризик.

Також він нагадав про атаки дронів по ТЦК у Полтаві та Кременчуці.

За його словами, поки що немає чіткого рішення, як врегулювати питання щодо використання телефонів.