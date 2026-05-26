У Міноборони пояснили, хто має право видавати такі документи.

Хто може видавати направлення?

Направлення на військово-лікарську комісію є обов’язковим документом для проходження медичного огляду. Саме воно офіційно підтверджує підставу для проходження ВЛК – наприклад, у межах мобілізації, для підписання контракту на військову службу або вступу до військового навчального закладу.

Видавати направлення на ВЛК мають право:

керівники ТЦК та СП;

керівники Центрів рекрутингу ЗСУ;

командири військових частин – для чинних військовослужбовців.

При цьому для військовозобов’язаних уже діє спрощена система отримання такого документа.

Тепер військовозобов’язані можуть самостійно подати запит на електронне направлення через застосунок "Резерв+". Для цього більше не потрібно особисто звертатися до територіального центру комплектування.

Щоб отримати документ, необхідно:

перейти у вкладку "Сервіси";

обрати пункт "Направлення на ВЛК";

заповнити форму та надіслати запит.

Після перевірки інформації направлення має з’явитися в особистому кабінеті користувача. Водночас така можливість буде корисною насамперед для тих, хто проходить ВЛК у ТЦК за місцем свого військового обліку.

Для чинних військовослужбовців діє інший порядок. Вони можуть отримати паперове направлення через застосунок "Армія+", подавши цифровий рапорт.

При цьому необхідно мати медичний документ із рекомендацією лікаря щодо потреби проходження ВЛК. Після розгляду звернення командування оформлює направлення на медичний огляд.

Навіщо під час ВЛК у чоловіків забирають телефони?

У ТЦК пояснили, чому під час проходження військово-лікарської комісії у чоловіків іноді вилучають мобільні телефони. Представниця Вінницького обласного ТЦК та СП, майор Мирослава Ляшук, зазначила, що ВЛК є режимним об’єктом із підвищеними вимогами безпеки.

За її словами, одночасна присутність великої кількості військовослужбовців і цивільних створює потенційні ризики для поширення чутливої інформації. У ТЦК наголошують, що використання телефонів під час процедури може становити загрозу, зокрема через можливість фіксації або передачі даних про розташування військових.

Ляшук підкреслила, що до завершення психологічного обстеження та медогляду неможливо повністю виключити ризики безпеки. Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що представники ТЦК не мають права вилучати телефони у громадян.

Він також звертав увагу на випадки, коли мобілізовані не можуть одразу зв’язатися з родиною, однак у ТЦК наголошують на необхідності балансувати права громадян і вимоги безпеки під час процедур.