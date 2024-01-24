В настоящее время в Украине не призывают в ряды ВСУ студентов украинских и зарубежных учебных заведений. Речь идет о тех, кто получает образование по дневной или дуальной форме обучения.

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Что известно о мобилизации студентов

Вышеупомянутые категории студентов могут мобилизоваться по собственному желанию и получить академический отпуск на время службы. Также следует отметить, что люди после завершения бакалавриата и перед поступлением в магистратуру не получают отсрочку от мобилизации, ведь в этот период они временно не считаются студентами. Поэтому этих военнообязанных касается мобилизация.

Отсрочку дают на весь период обучения в учебном заведении гражданам Украины призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования III степеней. А еще ее получают студенты профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения. В случае получения повестки студенты должны предоставить ТЦК и СП специальную справку, что они сейчас учатся.

Согласно законодательству, в Украине в 2024 году не должны мобилизовать студентов ПТУ и училищ (соискателей профессионально-технического образования), студентов вузов (соискателей высшего образования), ассистентов-стажеров, а также аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной и дуальной формах. Преподаватели и учителя тоже не подлежат призыву.

К слову, в Украине порядок призыва регулируется дворами законами – "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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