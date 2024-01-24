На цей час в Україні не призивають до лав ЗСУ студентів українських і закордонних навчальних закладів. Мовиться про тих, хто здобуває освіту за денною чи дуальною формою навчання.

До теми Хто не підлягає мобілізації в лютому 2024 року: пояснення чинного законодавства

Що відомо про мобілізацію студентів

Студенти згаданих вище категорій можуть мобілізуватися за власним бажанням та отримати академічну відпустку на час служби. Також варто зауважити, що люди після завершення бакалаврату та перед вступом до магістратури не отримують відстрочку від мобілізації, адже у цей період вони тимчасово не вважаються студентами. Тому цих військовозобов'язаних стосується мобілізація.

Відстрочку дають на весь період навчання у закладі освіти громадянам України призовного віку, які навчаються у закладах загальної середньої освіти III ступенів. А ще її отримують студенти професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі отримання повістки студенти повинні дати ТЦК та СП спеціальну довідку про те, що вони зараз навчаються.

Згідно з законодавством, в Україні у 2024 році не повинні мобілізувати студентів ПТУ та училищ (здобувачів професійно-технічної освіти), студентів вишів (здобувачів вищої освіти), асистентів-стажерів, а також аспірантів і докторантів, що навчаються на денній та дуальній формах. Викладачі та вчителі теж не підлягають призову.

До слова, в Україні порядок призову регулюється дворами законами – "Про військовий обов’язок та військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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