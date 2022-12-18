Как мобилизуют мужчин с ВПЛ Во время мобилизации в ряды ВСУ призывают мужчин от 18 и до 60 лет. Есть категории лиц, которые могут быть освобождены от призыва в соответствии с Законом о военной службе и обязанности или на отсрочку. Читайте также Общая мобилизация в Украине: каков порядок вручения повесток

Военнообязанные мужчины со статусом ВПЛ обязаны соблюдать закон и в соответствии с правилами военного учета сообщать в ТЦК об изменении места жительства и становиться на учет.

В соответствии с действующим законодательством военнообязанные мужчины должны сначала прийти в свой территориальный центр комплектования и сняться с учета, а затем стать на него по новому месту жительства,

– объясняют юристы.

В условиях войны мужчинам-переселенцам призывного возраста было разрешено становиться на военный учет по новому месту жительства, а уже в дальнейшем происходит снятие с военного учета по предварительному месту регистрации. Поскольку не в каждом населенном пункте отдельных областей есть такая возможность.

Для взятия на военный учет все военнообязанные должны лично прибыть в районные военные комиссариаты по месту жительства и подать заявление о взятии их на военный учет. С собой нужно иметь следующий список документов:

заявление;

паспорт гражданина Украины;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для лиц уволенных в запас: учетно-послужная карточка, предписание воинской части;

для уволенных по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам – свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения;

решение военно-врачебных комиссий о пригодности по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное или в военное время (при наличии).

Внимание! При изменении места регистрации или проживания во время войны могут лишиться личные и/или военно-учетные документы. Неприбытие в ТЦК определяется как нарушение закона в таких случаях, поэтому следует обратиться в центр комплектования и предоставить данные о регистрации как ВПЛ.

Уклонение несет за собой ответственность

При нарушении правил военного учета переселенцев закон предусматривает уголовную и административную ответственность. Статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа (510 – 850 гривен), а за повторное нарушение (850 – 1 700 гривен).

К уголовной ответственности лицо может быть привлечено после неявки для становления на учет после получения письменного предупреждения по статье 337 УКУ.

Будет ли в Украине большая волна мобилизации

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в его распоряжении достаточное количество людей.

У нас достаточно людей, и я четко вижу, что есть. Мне достаточно. Мне не нужны еще сотни тысяч,

– сказал он.

В то же время подчеркнул, что Украина нуждается в технике. По словам Залужного, нам нужны танки, бронетранспортеры, БМП и боеприпасы.

Напомним, Верховная Рада Украины 16 ноября продлила срок действия военного положения и мобилизации на 90 дней – до 19 февраля 2023 года.