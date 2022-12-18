Як мобілізовують чоловіків з ВПО Під час мобілізації до лав ЗСУ призивають чоловіків від 18 та до 60 років. Існують категорії осіб, які можуть бути звільнені від призову відповідно до Закону про військову службу та обов'язок, або на відстрочку. Читайте також Загальна мобілізація в Україні: який є порядок вручення повісток

Військовозобов'язані чоловіки із статусом ВПО зобов'язані дотримуватися закону й відповідно до правил військового обліку повідомляти в ТЦК про зміну місця проживання та ставати на облік.

Відповідно до чинного законодавства військовозобов'язані чоловіки повинні спочатку прийти до свого територіального центру комплектування й знятися з обліку, а потім стати на нього за новим місцем проживання,

– пояснюють юристи.

В умовах війни, чоловікам-переселенцям призовного віку було дозволено ставати на військовий облік за новим місцем проживання, а уже надалі відбувається зняття із військового обліку за попереднім місцем реєстрації. Оскільки не у кожному населеному пункті окремих областей є така можливість.

Для взяття на військовий облік усі військовозобов'язані мають особисто прибути до районних військових комісаріатів за місцем проживання та подати заяву про взяття їх на військовий облік. З собою треба мати наступний перелік документів:

заява;

паспорт громадянина України;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для осіб звільнених у запас: обліково-послужна картка, припис військової частини;

для звільнених за станом здоров'я або сімейними обставинами – свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення;

рішення військово-лікарських комісій про придатність за станом здоров'я для проходження військової служби в мирний або у воєнний час (за наявності).

Увага! При зміні місця реєстрації або проживання під час війни можуть втратитися особисті та/або військово-облікові документи. Неприбуття до ТЦК визначається як порушення закону в таких випадках, тому, слід звернутися до центру комплектування та надати дані про реєстрацію як ВПО.

Ухиляння несе за собою відповідальність

При порушенні правил військового обліку переселенців закон передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність. Статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу (510 – 850 гривень), а за повторне порушення (850 − 1 700 гривень).

До кримінальної відповідальності особа може бути притягнена після неявки для становлення на облік після отримання письмового попередження за статтею 337 ККУ.

Чи буде в Україні велика хвиля мобілізації

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що в його розпорядженні достатня кількість людей.

У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що маю. Мені достатньо. Мені не потрібні ще сотні тисяч,

– сказав він.

Натомість наголосив, що Україна потребує техніки. За словами Залужного, нам потрібні танки, бронетранспортери, БМП, а також боєприпаси.

Нагадаємо, Верховна Рада України 16 листопада продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 19 лютого 2023 року.