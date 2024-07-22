Право на отсрочку определяет статья 23 закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке". О том, какие риски есть для родителей, которые отказываются от прав на ребенка, рассказала адвокат Елена Воронкова.

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Какие есть риски для родителей и детей

Отца-одиночку в Украине могут мобилизовать только по его добровольному согласию. В такой "схеме" наибольшим риском для ребенка является возможность оказаться в детском доме. Такое может случиться, если мать лишат родительских прав, а с отцом что-то случится.

Мать сможет обратиться в суд за восстановлением родительских прав, но эта процедура сложная и требует времени. Это может затянуться и на полгода, и на год, который ребенок проведет не в совсем комфортных условиях,

– пояснила юрист.

Обратите внимание! Лишение родительских прав осуществляется только на основании решения суда с соответствующим заключением органов опеки и попечительства.

По словам Елены Воронковой, ответственные родители не идут на такие риски и не прибегают к подобным схемам.

Если идти от обратного, то как условно "отдать" ребенка не ответственному родителю. Но в каждой ситуации все отдельно нужно решать, потому что может и так случиться, что это наиболее логичный и единственно возможный вариант для людей,

– подытожила она.

К слову, после 16 июля повестки могут присылать Укрпочтой, в частности, по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.