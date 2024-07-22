Право на відстрочку визначає стаття 23 закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку". Про те, чи які ризики є для батьків, які відмовляються від прав на дитину, розповіла адвокатка Олена Воронкова.

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Які є ризики для батьків та дітей

Батька-одинака в Україні можуть мобілізувати лише за його добровільною згодою. В такій "схемі" найбільшим ризиком для дитини є можливість опинитися в дитячому будинку. Таке може трапитись, якщо мати позбавлять батьківських прав, а з батьком щось станеться.

Мати зможе звернутись до суду за поновленням батьківських прав, але ця процедура складна й потребує часу. Це може затягнутись і на пів року, і на рік, який дитина проведе не в зовсім комфортних умовах,

– пояснила юристка.

Зверніть увагу! Позбавлення батьківських прав здійснюється лише на підставі рішення суду з відповідним висновком органів опіки та піклування.

За словами Олени Воронкової, відповідальні батьки не йдуть на такі ризики та не вдаються до подібних схем.

Якщо йти від зворотного, то як умовно "віддати" дитину не відповідальному батьку. Але в кожній ситуація все окремо потрібно вирішувати, бо може й так трапитись, що це найбільш логічний та єдино можливий варіант для людей,

– підсумувала вона.

До слова, після 16 липня повістки можуть надсилати Укрпоштою, зокрема, за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.