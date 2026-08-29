О возможных изменениях в военной сфере рассказал заместитель главы ОП Павел Палиса во время беседы с журналистами.

Снизят ли мобилизационный возраст?

По словам Палисы, в Украине пока не планируют снижать мобилизационный возраст до 55 лет.

Я ничего не слышал о снижении верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет. На данный момент таких планов, насколько мне известно, нет,

– сказал он.

В то же время заместитель главы ОП заявил, что поддерживает идею введения четкого и понятного срока военной службы. По словам Палисы, над соответствующим форматом власти продолжают активно работать и сейчас.

"Я сторонник контрактной армии, и к этому мы должны постепенно двигаться", – подчеркнул Палиса.

Напомним, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что в Генштабе рассматривают возможность изменить подходы к мобилизации по возрастному критерию. В частности, якобы обсуждается ограничение призыва граждан старше 50 или 55 лет, за исключением военнообязанных с дефицитными и критически важными для армии специальностями.