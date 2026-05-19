"Свет в конце тоннеля": Сырский рассказал о новом механизме освобождения военных

Как могут увольнять бойцов во время войны?

Сырский заявил, что сейчас идет активное обсуждение механизма увольнения военнослужащих во время войны. Он отмечает: этот процесс должен быть сбалансированным, ведь армия не может допустить уменьшения численности на фоне наращивания сил врага.

В то же время для бойцов хотят создать "свет в конце тоннеля" после длительного пребывания на фронте. Вопрос увольнения военнослужащих во время войны пока еще не имеет окончательно утвержденного формата.

В ВСУ объясняют, что речь идет не о демобилизации, которая возможна только после завершения войны и особого периода, а именно о механизме увольнения со службы во время боевых действий. Работа над соответствующими инициативами продолжается совместно с Министерством обороны.

Кроме того, к обсуждениям привлекли не только руководящий состав, но и непосредственно военнослужащих в частях.

Демобилизация наступает, когда заканчивается война и завершается особый период. А мы имеем в виду увольнение во время войны. Это важный вопрос, который открывает для наших военнослужащих свет в конце тоннеля,

– пояснил Сырский.

Там также отметили, что все инициативы, которые ранее анонсировал президент Владимир Зеленский, уже подробно рассмотрели среди руководящего состава с помощью закрытой видеосвязи.

"Мы подробно разобрались со всеми положениями контракта, со всеми видами денежного обеспечения. Сейчас идет процесс обсуждения уже непосредственно в частях. Мы ввели модель, где в обсуждении этих инициатив участвуют все военнослужащие, чтобы учесть все положительные и отрицательные моменты", – отметили военные.

В чем заключается главная сложность внедрения механизма?

Сырский признает, что вопрос увольнения является чрезвычайно чувствительным из-за необходимости сохранять баланс между потребностями фронта и справедливыми условиями для тех, кто воюет годами. По его словам, если определенное количество бойцов будут увольнять со службы, армия должна быть уверена, что сможет набрать не меньше новых военнослужащих для сохранения боеспособности.

Проблематика такова, что нам надо выдержать баланс. Враг постоянно пытается нарастить количество своей группировки, увеличивает количество частей, и мы должны адекватно отвечать на рост его численности. Если мы освобождаем определенное количество военнослужащих, мы должны четко понимать, что столько же, а возможно и больше, мы наберем, но не меньше точно,

– заявили у Сырского.

Также он отметил, что будущий механизм должен быть "гибким" и адаптированным к ситуации на поле боя. Кроме этого, важным фактором остается финансовое обеспечение таких изменений.

Он добавил, что сейчас обсуждаются различные варианты сроков контрактов и условий увольнения, однако окончательных решений пока нет.

Что еще известно о реформе в армии?

Зеленский анонсировал масштабную реформу ВСУ, основные изменения которой должны заработать уже с июня 2026 года. По его словам, речь идет не об отдельных корректировках, а о полной перестройке системы службы, финансирования и управления армией в условиях современной войны.

Одним из ключевых элементов реформы станет существенное повышение денежного обеспечения военных. Зеленский заявил, что для пехотинцев на передовой планируют ввести специальные контракты с зарплатой на уровне от 250 до 400 тысяч гривен в месяц. Новая система выплат будет предусматривать дифференцированный подход:

тыловые должности – от 30 тысяч гривен;

боевые подразделения – значительно выше выплаты;

отдельные доплаты для сержантов и офицеров на передовой.

Еще одним важным изменением станет введение четких сроков службы для мобилизованных военных. По словам президента, это позволит постепенно начать увольнение тех бойцов, которые были мобилизованы еще в начале полномасштабной войны, а также сделает систему ротаций более прогнозируемой.

Отдельный акцент в реформе делают на технологизации войска и усилении пехоты. Планируется:

увеличение количества дронов и роботизированных систем на фронте;

развитие ударных и разведывательных беспилотников;

упрощение переводов между подразделениями;

обновление системы военного образования и контрактной службы.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что военная служба должна достойно оплачиваться, а сама армия должна меняться в соответствии с вызовами современной войны. По словам властей, финализировать все ключевые решения по реформе планируют уже до конца мая 2026 года.