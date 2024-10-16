Советник Зеленского отрицает, что Украина "информационно проиграла" в вопросе мобилизации

Дмитрий Литвин заявил, что не согласен с тезисом о том, что Украина "информационно проиграла" в вопросах мобилизации населения.

Об этом советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций сказал в своем новом интервью. По его словам, это просто "некорректно комментировать".

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Советник Зеленского прокомментировал вопрос мобилизации

Дмитрий Литвин отметил, что ему не нравится формулировка вопроса "проиграл или не проиграл".

Я хочу все же подчеркнуть, что мне не нравится вообще этот подход, что надо говорить о том, что украинцам не удалось, или что не удается, или какая ошибка, или что неправильно. Украинцам многое удалось,

– ответил советник Зеленского.

По его словам, Украина впервые за несколько веков выстояла против удара России, в частности благодаря тому, что "некоторые вещи украинцы вообще делают иначе".

Литвин считает, что сейчас украинцы "сохраняют единство, не так едят друг друга" и "не так нападают друг на друга". Кроме того, у украинцев есть общая информационная картина и реальная поддержка мира, которой достигли "не просто на ровном месте", а благодаря труду многих людей.

Конечно, что хотелось бы, чтобы эта война уже закончилась нашей победой, но это долгая вещь и очень тяжелая. Но мне бы хотелось изменить эту оптику на то, что все же реально есть за что поблагодарить людей,

– подытожил советник Зеленского.

К слову, ранее секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Силам обороны необходимо больше людей, чтобы возможно было проводить ротации.