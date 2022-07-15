Повестки на блокпостах: Зеленский должен рассмотреть петицию о запрете их вручения

В Украине продолжают вручать повестки на блокпостах, заправках, кафе и прямо посреди улицы. Это возмутило граждан, поэтому они составили петицию, которая уже набрала необходимое количество подписей.

Ее инициатором стал Игорь Нерозя, опубликовавший петицию о запрете выдачи повесток 29 июня. По состоянию на 15 июля она собрала необходимые 25 тысяч подписей. А это значит, что его должен рассмотреть Владимир Зеленский.

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Просят пересмотреть алгоритм вручения повесток

Автор петиции попросил президента на законодательном уровне запретить такой формат выдачи повесток. Напомним, что их вручают сейчас на блокпостах, АЗС, кафе, пляжах и просто посреди улиц.

Игорь Нерозя отметил, что информация об очередности мобилизации засекречена. И это делает невозможной юридическую защиту тех украинцев, которые не должны получать повестку. Мол, они не знают, имеют ли право в конкретный момент отстаивать свои права.

В то же время он отметил, что есть множество желающих, имеющих боевой опыт и стремящихся воевать. Но не могут это сделать из-за того, что в ряде городов людей набирают прямо посреди улиц.

Повестки выдают с нарушениями

В петиции также поднимается вопрос о нарушении выдачи повесток. Сотрудники военкоматов могут носить с собой пустые повестки с печатями, которые заполняют уже на месте.

Автор петиции попросил:

набирать резерв прежде всего из желающих;

запретить выдавать их вне военкоматов.

Если это сделать невозможно, то автор петиции просит предоставлять информацию о состоянии волн мобилизации. Это позволило бы гражданам отстаивать свои интересы в тех случаях, если сейчас их не должны вызывать в службу.

Осталось ожидать реакции Владимира Зеленского на соответствующую петицию. Отметим, что он должен ее рассмотреть. Но набранные 25 тысяч подписей еще не означают, что будет принято решение, о котором в ней просят.

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