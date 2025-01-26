Какие уважительные причины неприбытия по повестке и в какой срок нужно сообщить ТЦК

Украинское законодательство четко определяет уважительные причины неявки по повестке в ТЦК. Однако они должны быть подтверждены документально.

Какие именно причины неприбытия в ТЦК считаются уважительными, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

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Уважительные причины неявки по повестке

Согласно статье 22 этого закона, уважительными причинами неприбытия гражданина в ТЦК в срок, определенный в повестке, которые подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, признаются:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены или мужа, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа).

Обратите внимание! В случае неприбытия в ТЦК и СП, гражданин обязан сообщить в кратчайший срок. Однако не позднее, чем за 3 суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, который не превышает 7 календарных дней.