Які саме причини неприбуття до ТЦК вважаються поважними, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку".

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Поважні причини неявки за повісткою

Згідно зі статтею 22 цього закону, поважними причинами неприбуття громадянина до ТЦК у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій державної та комунальної форм власності, визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини або чоловіка, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Зверніть увагу! У разі неприбуття до ТЦК та СП, громадянин зобов'язаний повідомити в найкоротший строк. Однак, не пізніше, ніж за 3 доби від визначених у повістці дати й часу прибуття до ТЦК, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, який не перевищує 7 календарних днів.