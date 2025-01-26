Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук розповіла, чи вважатиметься порушенням, якщо обмежено придатний не отримав сповіщення про проходження ВЛК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону.

Дивіться також Направлення на ВЛК онлайн: коли з'явиться у Резерв+ і кого можуть направити повісткою

Чи є порушенням непроходження ВЛК, якщо особа не отримала направлення

Заступниця керівника Офісу президента каже, що у випадку, коли людина зі статусом обмежено придатної не отримала сповіщення та не пройшла ВЛК, це вважатиметься правопорушенням. За її словами, таку особу можуть оштрафувати.

Якщо повістки не було, і направлення не було, то ТЦК повинні це направлення зробити. Тут уже питання до тих, хто цього не робить,

– пояснює Верещук.

Вона додає, що наразі намагаються розібратися з графіками, направленнями та категоріями людей. Верещук зазначає, що серед обмежено придатних є як діючі військові, так військовозобов'язані та резервісти.

Заступниця керівника Офісу президента каже, що люди до 25 років також повинні пройти ВЛК. Однак, на її думку, це не є доцільно, адже вони не підлягають мобілізації.