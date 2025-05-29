Мобилизация замедлилась по сравнению с прошлым годом – Вениславский

Народный депутат Федор Вениславский объяснил, как в Украине сейчас происходит призыв на военную службу. По его словам, после принятия новой редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" был всплеск мобилизации, но со временем спал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление народного депутата, члена Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Федора Вениславского во время брифинга, которую передает корреспондент Укринформа.

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Что заявил Вениславский о мобилизации в Украине

По словам народного депутата, после вступления в силу обновленного закона о мобилизации наблюдался всплеск количества мобилизованных граждан, но пока темпы мобилизации снизились.

Цифры мобилизации – это информация с ограниченным доступом, поэтому я не могу назвать конкретные данные, но ориентировочно могу сказать, что после принятия новой редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" был определенный всплеск мобилизации, потом он несколько спал и уже несколько месяцев держится на одном уровне,

– пояснил Вениславский.

Депутат отметил, что мобилизация в Украине держится на достаточном уровне.

По его словам, те темпы мобилизации, которые есть сегодня, позволяют обеспечивать пополнение потерь в Силах обороны. Впрочем, он подчеркнул, что ему хотелось бы, чтобы темпы мобилизации были выше.

"Мы бы хотели, чтобы темпы мобилизации были более высокими, но те, что есть, они на сегодня достаточны для того, чтобы держаться", – объяснил нардеп.