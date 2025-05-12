"Бусификация" нарушает права человека и вредит имиджу государства, – глава Комитета по обороне

Председатель Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки высказался против принудительного задержания граждан на улицах. Заявил, что так называемая "бусификация" является нарушением прав человека, кроме того, вредит имиджу государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду и Александра Завитневича.

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Глава комитета по нацбезопасности о "бусификации"

Александр Завитневич отметил, что главной целью закона о мобилизации было решение проблемы нехватки личного состава. По его словам, удалось улучшить показатели мобилизации, обновить военный учет и ввести цифровые сервисы, в частности, Резерв+.

Председатель профильного Комитета Верховной Рады высказался против так называемой "бусификации".

Категорически против практики принудительного задержания граждан на улицах. Это нарушает права людей и вредит имиджу государства,

– подчеркнул Завитневич.

Также нардеп отметил, что нужна прозрачность и баланс между потребностями армии и правами граждан – с обеспечением открытости процессов мобилизации.

"Важно предоставить возможность гражданам самостоятельно выбирать подразделения для службы – это повышает мотивацию и эффективность армии", – подчеркнул председатель профильного Комитета ВРУ.