В одном из городов Украины повестки будут разносить чиновники и представители ОСМД

В Виннице запускают мобильные группы для вручения повесток во время мобилизации. В их состав вошли представители ТЦК, полиции, старосты и работники ОСМД.

В городе уже есть более 20 таких групп и они будут работать по месту жительства военнообязанных. Соответствующее распоряжение издал городской голова Винницы Сергей Моргунов.

Что известно о мобильных группах?

В Виннице сформировали более 20 мобильных групп, которые будут заниматься вручением повесток.

В их состав вошли:

представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

работники полиции;

старосты и чиновники;

представители органов местного самоуправления;

работники ОСМД и жилищно-коммунальных структур.

Ожидается, что эти группы будут работать непосредственно по адресам проживания военнообязанных граждан.

В случае, если военнообязанного не будет дома, или он откажется получить повестку, члены мобильной группы будут составлять соответствующий акт.

После этого информацию сразу будут передавать руководству. Такие действия будут фиксировать как подтверждение попытки вручения документа.

Как отмечают в местной власти, создание мобильных групп должно помочь улучшить процесс оповещения военнообязанных во время мобилизации.

Привлечение представителей различных структур должно обеспечить контроль за процедурой и помочь быстрее вручать повестки по месту жительства граждан.

Что известно о реформе мобилизации в Украине?