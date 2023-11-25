Отмечается, что положительный результат можно получить уже на этапе пересмотра в досудебном порядке, поэтому лучше начать с него.

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Чтобы оспорить выводы ВВК в досудебном порядке, необходимо:

Написать заявление/жалобу о несогласовании с заключениями ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение высшей ВВК:

Добавить к заявлению/жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предварительного решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо либо самостоятельно принести в высшую ВВК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения в адрес соответствующего ВВК,

– говорится в сообщении.

Военно-врачебная комиссия по результатам рассмотрения пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторное (контрольное) медицинское освидетельствование. Затем истцу предоставляют новый вывод о состоянии здоровья, которое будут принимать во внимание. В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК).

Военные могут обращаться в суд

Если обжалование в досудебном порядке не принесло положительный результат – истец может обратиться в суд.

Следует отметить, что суд не может отменить решение ВВК по медицинским показателям, поскольку это не входит в его компетенцию. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК,

– добавили в Минздраве.

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