Зазначається, що зазвичай позитивний результат можна отримати вже на етапі перегляду у досудовому порядку, тому краще почати з нього.

Читайте також Мобілізація у грудні: кого не зможуть призвати, як отримати відстрочку

Щоб оскаржити висновки ВЛК у досудовому порядку, потрібно:

Написати заяву/скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК:

Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК,

– мовиться у повідомленні.

Військово-лікарська комісія за результатом розгляду переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров'я, який братимуть до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).

Військові можуть звертатися до суду

Якщо оскарження в досудовому порядку не принесло позитивного результату – позивач може звернутися до суду.

Слід зазначити, що суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показниками, адже це не входить в його компетенцію. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК,

– додали у МОЗ.

Мобілізація в Україні: останні новини