Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в интервью для Associated Press.

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Как изменилась доля мобилизованных солдат, по сравнению с кадровыми военными

Владимир Зеленский отметил, что, по словам военных на местах, когда большая война только начиналась, то 90% нашей армии – это были кадровые офицеры, а 10% – мобилизованные люди.

Мы понимаем, что во время войны есть потери с обеих сторон, и вы об этом знаете, больше мобилизованных людей, больше было добровольцев и тому подобное. То есть армия сама по себе, она имела изменения, война имела изменения,

– подчеркнул украинский лидер.

Президент подчеркнул, что именно поэтому в нашей армии произошли те или иные перегруппировки. Ведь есть вызовы, поэтому перестраивается история.

"Наши люди делают все, чтобы технологически мы могли бы заменять личный состав. Лучше терять те или иные дроны в большом количестве, роботизированные системы, чем терять людей. Меняется война", – резюмировал Зеленский.

Как происходит тренировка новобранцев за рубежом

Журналистка AP также спросила Владимира Зеленского о предложениях, которые звучали от украинских солдат, чтобы некоторые бригады после возвращения с тренировок из-за рубежа в Украину не были как одна бригада, а работали как различные отдельные подразделения.

На это украинский президент ответил, что наши военные никогда не учились целыми бригадами за рубежом.

Здесь надо также говорить откровенно. Партнеры учили как могли. То есть учили батальонами и тому подобное. Но не целой бригадой. Бригада может быть 5 тысяч человек. А обучение, например, тысячи людей происходило, 500, по-разному было,

– объяснил глава государства.

Он также отметил, что после возвращения из-за границы, военные входят в состав той или иной бригады, с которой они и были. А потом на обучение отправляются другие люди из этой же бригады.

То есть, по словам Зеленского, обучение украинских военных партнерами в большинстве своем не было никогда целыми бригадами. Ведь это большое количество людей – 3,5, 5 тысяч, или даже больше, в зависимости от количества военнослужащих в каждой из бригад.