В Украине на сегодня официально утверждены три вида повесток: для уточнения данных, на прохождение военно-врачебной комиссии, и мобилизационное распоряжение. 24 Канал рассказывает, когда не нужно ждать ни одну из них и самостоятельно приходить в ТЦК.

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Кто должен прийти в ТЦК без повестки

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны прийти в ТЦК, если надо:

изменить место жительства в пределах Украины;

нужно выехать за границу не более чем на 3 дня;

сообщить об изменении персональных данных;

сообщить об утрате военно-учетного документа;

обновить данные с информацией в ТЦК;

подтвердить право на отсрочку.

Гражданам, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и подлежат направлению на обучение, дают два месяца со дня прохождения ВВК на решение бытовых вопросов. В течение 60 дней мужчина должен явиться в военкомат. Если он этого не сделает, руководитель ТЦК имеет право обратиться в полицию для административного задержания гражданина.