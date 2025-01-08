Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко. Если предприятие теряет статус критически важного или не соответствует его критериям, работники такого предприятия автоматически теряют бронирование.

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Кто может попасть под мобилизацию?

Как пояснил нардеп, в случае потери предприятием статуса критичности, территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют право мобилизовать таких работников. Это полностью соответствует действующему законодательству.

В то же время по словам Федиенко, ТЦК пытаются идти навстречу предприятиям, которые обеспечивают оборонную способность страны, а также предприятиям связи и энергетики, давая им время на перебронирование ключевых работников.

Мобилизационное задание устанавливается с учетом мощностей предприятий и объемов продукции, которая нужна для обеспечения армии. Нардеп отметил, что во время проверок областных военных администраций некоторые предприятия потеряли эти задачи из-за неспособности их выполнить.

Федиенко отметил, что после 28 февраля определенная часть военнообязанных, которые имели бронирование, может быть мобилизована. Он призвал работников критической инфраструктуры заранее позаботиться о возможности присоединиться к соответствующему военному подразделению через механизм рекрутинга, который предусматривает действующее законодательство.

Он также напомнил, что процесс бронирования военнообязанных работников регулирует Министерство экономики. Однако достижение баланса между обеспечением предприятий критически важными кадрами и мобилизацией в ВСУ становится все более сложной задачей.