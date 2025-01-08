Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка. Якщо підприємство втрачає статус критично важливого або не відповідає його критеріям, працівники такого підприємства автоматично втрачають бронювання.

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Хто може потрапити під мобілізацію?

Як пояснив нардеп, у випадку втрати підприємством статусу критичності, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають право мобілізувати таких працівників. Це повністю відповідає чинному законодавству.

Водночас за словами Федієнка, ТЦК намагаються йти назустріч підприємствам, які забезпечують оборонну спроможність країни, а також підприємствам зв’язку та енергетики, даючи їм час на перебронювання ключових працівників.

Мобілізаційне завдання встановлюється з урахуванням потужностей підприємств і обсягів продукції, яка потрібна для забезпечення армії. Нардеп зауважив, що під час перевірок обласних військових адміністрацій деякі підприємства втратили ці завдання через неспроможність їх виконати.

Федієнко наголосив, що після 28 лютого певна частина військовозобов’язаних, які мали бронювання, може бути мобілізована. Він закликав працівників критичної інфраструктури заздалегідь подбати про можливість долучитися до відповідного військового підрозділу через механізм рекрутингу, який передбачає чинне законодавство.

Він також нагадав, що процес бронювання військовозобов’язаних працівників регулює Міністерство економіки. Проте досягнення балансу між забезпеченням підприємств критично важливими кадрами та мобілізацією до ЗСУ стає дедалі складнішим завданням.