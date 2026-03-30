Многодетных родителей могут мобилизовать: юрист назвала условия

В 2026 году многодетных родителей могут мобилизовать. Впрочем, они в основном имеют право на отсрочку.

Многодетные родители – это те, кто официально содержит трех и более детей в возрасте до 18 лет. Об этом рассказала адвокат АО Legal Strategy Виолетта Монастырская, пишут "Факты".

Когда у многодетных есть право на отсрочку?

Многодетный отец может получить отсрочку от мобилизации, если:

он имеет трое и более несовершеннолетних детей;

военнообязанный фактически их содержит;

нет серьезной задолженности по алиментам;

подтверждено отцовство или опекунство документами.

Когда отсрочку могут не дать или забрать:

есть долги по алиментам – (если задержка превышает 3 месяца – отсрочку могу аннулировать);

не доказано, что человек реально содержит детей;

дети фактически проживают не с военнообязанным и нет подтверждения содержания;

отсутствуют нужные документы или данные в реестрах.

Обычно для отсрочки требуют:

свидетельства о рождении детей;

свидетельство о браке (если есть);

документы о месте проживания детей;

справки или решения суда (если дети от разных браков или есть споры по опеке);

справку об отсутствии задолженности по алиментам.

В 2026 году расширили перечень лиц, которые могут получить отсрочку. Речь идет о мужчинах, которые воспитывают не только родных детей, но и пасынков или падчериц, при условии, что они фактически содержат их и отсутствуют другие родственники, способны это делать.

Итак, многодетные родители в Украине преимущественно имеют право на отсрочку, но она не является автоматической – ее нужно подтвердить. Если условия не выполнены или меняются (например, долги по алиментам), человека могут мобилизовать на общих основаниях.

