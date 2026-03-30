Многодетные родители – это те, кто официально содержит трех и более детей в возрасте до 18 лет. Об этом рассказала адвокат АО Legal Strategy Виолетта Монастырская, пишут "Факты".

Смотрите также "Его раскрутили": футболист, который ударил работника ТЦК, сравнил себя с Гераскевичем

Когда у многодетных есть право на отсрочку?

Многодетный отец может получить отсрочку от мобилизации, если:

  • он имеет трое и более несовершеннолетних детей;
  • военнообязанный фактически их содержит;
  • нет серьезной задолженности по алиментам;
  • подтверждено отцовство или опекунство документами.

Когда отсрочку могут не дать или забрать:

  • есть долги по алиментам – (если задержка превышает 3 месяца – отсрочку могу аннулировать);
  • не доказано, что человек реально содержит детей;
  • дети фактически проживают не с военнообязанным и нет подтверждения содержания;
  • отсутствуют нужные документы или данные в реестрах.

Обычно для отсрочки требуют:

  • свидетельства о рождении детей;
  • свидетельство о браке (если есть);
  • документы о месте проживания детей;
  • справки или решения суда (если дети от разных браков или есть споры по опеке);
  • справку об отсутствии задолженности по алиментам.

В 2026 году расширили перечень лиц, которые могут получить отсрочку. Речь идет о мужчинах, которые воспитывают не только родных детей, но и пасынков или падчериц, при условии, что они фактически содержат их и отсутствуют другие родственники, способны это делать.

Итак, многодетные родители в Украине преимущественно имеют право на отсрочку, но она не является автоматической – ее нужно подтвердить. Если условия не выполнены или меняются (например, долги по алиментам), человека могут мобилизовать на общих основаниях.

Мобилизация в Украине: последние новости

  • С 1 апреля 2026 года студенты в Украине будут подлежать мобилизации в зависимости от формы обучения. Отсрочку сохранят те, кто учится на дневной или дуальной форме и получает первое высшее образование, а также аспиранты, докторанты и интерны на дневной форме. Она будет действовать весь период обучения, даже если студент переходит из бакалавриата в магистратуру. Зато студенты заочной или дистанционной формы, а также те, кто получает второе высшее образование, могут быть мобилизованы.

  • В Украине планируют изменить правила мобилизации, чтобы уменьшить конфликты между людьми и работниками ТЦК. Для этого хотят сделать систему более справедливой и равномерно распределять нагрузку между регионами. Сейчас над этими изменениями работают в Минобороны, Офисе президента и парламенте, а первые наработки должны появиться уже в апреле.

  • Кабинет Министров расширил критерии определения критически важных предприятий для ВСУ, включив компании, занимающиеся перевозкой военных грузов, ремонтом и эксплуатацией техники. Предприятия, признаны критически важными, теперь имеют право бронировать своих работников.