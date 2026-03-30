Многодетные родители – это те, кто официально содержит трех и более детей в возрасте до 18 лет. Об этом рассказала адвокат АО Legal Strategy Виолетта Монастырская, пишут "Факты".
Когда у многодетных есть право на отсрочку?
Многодетный отец может получить отсрочку от мобилизации, если:
- он имеет трое и более несовершеннолетних детей;
- военнообязанный фактически их содержит;
- нет серьезной задолженности по алиментам;
- подтверждено отцовство или опекунство документами.
Когда отсрочку могут не дать или забрать:
- есть долги по алиментам – (если задержка превышает 3 месяца – отсрочку могу аннулировать);
- не доказано, что человек реально содержит детей;
- дети фактически проживают не с военнообязанным и нет подтверждения содержания;
- отсутствуют нужные документы или данные в реестрах.
Обычно для отсрочки требуют:
- свидетельства о рождении детей;
- свидетельство о браке (если есть);
- документы о месте проживания детей;
- справки или решения суда (если дети от разных браков или есть споры по опеке);
- справку об отсутствии задолженности по алиментам.
В 2026 году расширили перечень лиц, которые могут получить отсрочку. Речь идет о мужчинах, которые воспитывают не только родных детей, но и пасынков или падчериц, при условии, что они фактически содержат их и отсутствуют другие родственники, способны это делать.
Итак, многодетные родители в Украине преимущественно имеют право на отсрочку, но она не является автоматической – ее нужно подтвердить. Если условия не выполнены или меняются (например, долги по алиментам), человека могут мобилизовать на общих основаниях.
Мобилизация в Украине: последние новости
С 1 апреля 2026 года студенты в Украине будут подлежать мобилизации в зависимости от формы обучения. Отсрочку сохранят те, кто учится на дневной или дуальной форме и получает первое высшее образование, а также аспиранты, докторанты и интерны на дневной форме. Она будет действовать весь период обучения, даже если студент переходит из бакалавриата в магистратуру. Зато студенты заочной или дистанционной формы, а также те, кто получает второе высшее образование, могут быть мобилизованы.
В Украине планируют изменить правила мобилизации, чтобы уменьшить конфликты между людьми и работниками ТЦК. Для этого хотят сделать систему более справедливой и равномерно распределять нагрузку между регионами. Сейчас над этими изменениями работают в Минобороны, Офисе президента и парламенте, а первые наработки должны появиться уже в апреле.
Кабинет Министров расширил критерии определения критически важных предприятий для ВСУ, включив компании, занимающиеся перевозкой военных грузов, ремонтом и эксплуатацией техники. Предприятия, признаны критически важными, теперь имеют право бронировать своих работников.