Новый закон, выезд за границу и е-повестки: какой может быть мобилизация в феврале 2024

Война с Россией продолжается, в феврале уже будет 2 года с начала полномасштабного вторжения. Продолжается и военное положение, а с ним и мобилизация. Сейчас в Верховной Раде проходит обсуждение новый законопроект (№ 10449), который существенно изменит правила мобилизации, но пока его не приняли и он не подписан Президентом, действуют старые, хорошо всем известные правила, которые не изменятся в феврале 2024 года.

Война с Россией продолжается, в феврале уже будет 2 года с начала полномасштабного вторжения. Продолжается и военное положение, а вместе с ним и мобилизация. Сейчас в Верховной Раде проходит обсуждение новый проект закона (№ 10449), который существенно может изменить правила мобилизации.

Но пока его не приняли и он не подписан президентом, действуют старые, хорошо всем известные правила, которые не изменятся в феврале 2024 года. 24 Канал напоминает о них, а также рассказывает, что может измениться в процессе мобилизации.

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Кто подлежит под мобилизацию в феврале 2024 года

Всеобщая мобилизация происходит в условиях военного положения. Его объявили в начале "полномасштабки" и с тех пор Верховная Рада 8 раз голосовала за его очередную пролонгацию на 90 суток. Сейчас официально военное положение действует до 14 февраля 2024 года, но все мы понимаем, что это чисто техническая дата. Вероятнее всего вскоре народные депутаты продлят военное положение еще на 90 суток.

Правила и порядок всеобщей мобилизации определяют пока действующие законы и нормативно-правовые акты:

"О Мобилизационной подготовке и мобилизации",

"О воинской обязанности и военной службе",

Постановление Кабмина № 1487 об утверждении "Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Приказ № 402 Министерства обороны об утверждении "Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Именно на основании этих документов проводится мобилизация в феврале 2024 года. Изменения, на которые все так ждут и о которых уже всем все известно, пока не действуют.

Кто подлежит всеобщей мобилизации в феврале 2024 года в обязательном порядке:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 (а не 25, как планируется) до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они не имеют опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными на основании решений ВВК.

Кто может быть добровольно мобилизован в феврале 2024 года:

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, которые ранее не участвовали в исполнении срочной службы – на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, будут служить по месту жительства.

Подпадают ли женщины под мобилизацию?

Женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья, также могут быть мобилизованы в ряды сил обороны, но исключительно ДОБРОВОЛЬНО.

Что будет с повестками

С 1 октября 2023 года работает воинский учет женщин. Но пока он касается только женщин, которые имеют медицинские специальности.Кроме того, закон предусматривает 3-летнюю отсрочку. Но никто не запрещает делать это добровольно.

Основанием для мобилизации в феврале 2024 года до сих пор остается повестка. После вручения повестки необходимо обязательно прибыть в ТЦК и СП.

Повестка должна быть вручена лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении. В случае отказа составляется акт об отказе от получения повестки.

Виды повесток

для уточнения данных;

на прохождение ВВК;

мобилизационное распоряжение (выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);

для призыва на срочную военную службу (в условиях военного положения не вручается).

Кто имеет право вручать повестку:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД);

должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (необязательно руководители).

Кто не имеет права вручать повестку:

полицейские;

военнослужащие (в том числе представители ТрО);

должностные лица Государственной пограничной службы Украины.

"Стрелять в колени" не будут – Украина правовое государство

В конце января 2024 года в сети стал вирусным отрывок из интервью командира 118 бригады ТрО Анатолия Стуженко черкасскому изданию "18 000". В нем военный рассуждает о проблемах мобилизации и призывает к жестоким и решительным действиям по отношению к тем, кто не горит желанием идти на защиту Родины.

В целом верные мысли боевого командира были испорчены необдуманным пассажем о том, что нужно простреливать колени тем, кто не хочет выходить из машины при проверке.

Региональные журналисты хайпуют на эмоциональном заявлении военного:

Стоит понимать, что такие слова – это мед в уши российской пропаганде и несомненный испуг для потенциальных уклонистов.

Должны огорчить первых и успокоить вторых – такого точно не будет. Украина – правовое государство, которое не планирует и не планировало незаконных репрессивных мер в отношении собственных граждан. Но расслабляться также не стоит – сейчас украинские законодатели прилагают все усилия, чтобы придумать, как поощрить к мобилизации легальным способом.

Впрочем, они будут реализованы только в будущем, в новом законе.

Насильственная мобилизация на улицах – это неправильно. Я попросил, чтобы новый закон о мобилизации полностью исключал это. Сегодня решить этот вопрос можно более современным способом,

– президент Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

Что может предусматривать новый закон о мобилизации Новый закон (который пока только законопроект № 10449, 30 января 2024 года Кабмин утвердил обновленную версию проекта закона о мобилизации и передал ее в Верховную Раду на рассмотрение) – сейчас только пожелания на будущее, пока за него не проголосуют в двух чтениях депутаты и он не будет подписан президентом.



Прогнозировать, когда это произойдет, не стоит, ведь это может быть как "режим бешеного принтера", так и постепенное и не быстрое рассмотрение, также законопроект может быть отклонен или отозван, как уже было с предыдущими.

Как изменится мобилизация 2024, если будет принятие законопроекта № 10449

Уменьшение призывного возраста и отмена срочной службы:

призывной возраст уменьшается с 27 до 25 лет;

срочная служба будет отменена, а вместо нее – базовая военная подготовка на 5 месяцев;

после мобилизации все должны пройти обязательную военную подготовку сроком 2 – 3 месяца.

Демобилизация фронтовиков:

демобилизация после 36 месяцев службы на фронте.

Личный е-кабинет и Е-повестки:

обновить данные можно будет не только в ТЦК и СП, но и онлайн в личном кабинете или в ЦПАУ;

личный кабинет планируется создать на базе реестра военнообязанных "Оберег";

в личный кабинет могут поступать электронные повестки.

Выезд за границу и переезд

Для выезда за границу всем мужчинам от 18 до 60 лет необходимо дополнительно предъявить военный билет с отметкой о снятии с учета в ТЦК и СП.

Военнообязанные могут беспрепятственно переезжать в другие города без разрешения ТЦК и СП, но должны стать на учет по новому адресу.

Ответственность уклонистов и ограничение прав

За рубежом украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, смогут воспользоваться услугами в дипломатических учреждениях только при наличии военно-учетных документов.Исключением является оформление удостоверения на возвращение в Украину, оформление наследства или документов на детей, если один из родителей иностранец. Также заявления в дипведомство могут подавать арестованные, задержанные или лишенные свободы за рубежом.

Если военнообязанный добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК и СП или зарубежное дипломатическое учреждение Украины (если находится за пределами государства), его могут ограничить:

в праве на выезд за пределы Украины,

в праве управления транспортным средством,

наложить арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях. Но исключительно по решению суда.

Что с госслужащими

Отменяются отсрочки от призыва для госслужащих, но бронь мэров, глав поселковых советов и территориальных общин сохраняется.

Кто не будет подлежать мобилизации

Освобождаются от военной службы люди с инвалидностью всех групп;

Лица с инвалидностью II и III групп, которые оформили ее за время "полномасштабки", должны пройти повторный осмотр на непригодность к военной службе. Эта норма не касается мужчин, которые получили инвалидность II и III групп после заболевания или ранения во время защиты Украины;

Освобождаются от призыва на военную службу женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов.

Освобожденные из плена военные будут иметь дополнительные 90 дней отпуска с сохранением выплат, если продолжат службу.

Мобилизация женщин

Новый закон о мобилизации не принесет украинским женщинам ничего нового. Пригодные к военной службе женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат учету.

Те женщины, которые имеют специальность или профессию, родственную с военно-учетной, – по желанию.

Женщины, которые уже находятся на воинском учете, могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время добровольно.