Новые правила бронирования, ВВК и выезд за границу до 23 лет: какой будет мобилизация в июне

Военное положение в Украине продолжается, следовательно, продолжается и мобилизация. Актуальными остаются вопросы отсрочки, бронирования, выезда за границу для военнообязанных.

В июне 2025 года в Украине изменятся правила бронирования. Также 5 июня истекает перенесенный срок прохождения ВВК для бывших ограниченно годных. Они должны пройти комиссию и получить статус годных или непригодных к военной службе.

24 Канал собрал главное о мобилизации в июне.

ВВК для ограниченно годных: когда завершается срок

После переноса финального срока прохождения повторной ВВК с февраля бывшие ограниченно годные должны пройти ВВК в июне. Верховная Рада в феврале 2025 года приняла закон №4235-IX, которым продлила срок прохождения такой ВВК до 5 июня 2025 года.

Поэтому граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет (кроме лиц с инвалидностью), у которых до вступления в силу закона был статус ограниченно годных, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр по определению годности к службе.

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При этом каждый должен самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или воспользоваться электронным кабинетом призывника для получения направления на ВВК. В случае невыполнения этой обязанности лицо теряет статус "ограниченно годного" и может подлежать мобилизации на общих основаниях.

Как будет действовать отсрочка от мобилизации в июне и что нового в бронировании

Действующее законодательство и нормативные акты регулируют ситуации, когда призывник может получить отсрочку от призыва по мобилизации. По официальным разъяснениями министерства обороны Украины, отсрочка предоставляется любому военнообязанному, который имеет законное основание и подал необходимые документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Решение о предоставлении отсрочки принимает именно ТЦК и СП по результатам рассмотрения поданного заявления и подтверждающих документов. Нормативно основания для отсрочки содержатся, в частности, в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Порядка проведения призыва, утвержденном постановлением Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года.

К основным категориям лиц, которые имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации, относятся:

работники, забронированные государством (то есть включенные в мобилизационный резерв на критически важных предприятиях и в органах власти);

лица с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья;

одинокие родители или матери и те, кто воспитывает больного или неполноценного ребенка;

лица, осуществляющие постоянный уход за больными родственниками (женой, ребенком, родителями);

граждане, на содержании которых находятся дети-сироты или трое и более несовершеннолетних детей.

Среди других – те, кто имеет под опекой взрослого ребенка с инвалидностью, опекуны недееспособных лиц, чей муж или жена проходит военную службу и т.д. Важные категории – студенты дневной и дуальной формы обучения, аспиранты и докторанты, а также научные и педагогические работники (которые работают не менее чем на 0,75 ставки).

Важно! В мае Минцифра сообщила, что отныне предприятия могут забронировать больше военнообязанных. Ведь теперь в общее количество военнообязанных на предприятии зачисляют работников, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года.



Если мобилизованные работники автоматически не зачислились в общее количество, компания должна обратиться в ТЦК и СП, чтобы обновить их данные.

Заявку на бронирование через Дию могут подать:



• юридические лица или их филиалы;

• компания должна быть в Едином перечне критически важных (те, которые обеспечивают армию, критическую инфраструктуру, экономику, медицину и т.д.);

• работники должны быть официально трудоустроены;

• в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник "исключен из воинского учета" – то есть он работает в компании и не стоит на учете в ТЦК и СП.

Официальное разъяснение Минобороны также отмечает, что для студентов теперь не нужно ежеквартально подтверждать статус в ТЦК – достаточно раз в полгода подать в центр соответствующую выписку из ЕГЭБО, а в приложении "Резерв+" можно онлайн оформлять и продлевать отсрочки. Также установлено автоматическое продление предоставленной отсрочки без обращения призывника при продлении срока мобилизации.

Будет ли мобилизация студентов в июне

В парламенте нет на рассмотрении ни одной инициативы по мобилизации с 1 июня студентов, которые получают последовательное высшее образование, отметил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Федор Вениславский. В то же время Минобразования работает над механизмом по уменьшению числа злоупотреблений военнообязанными образованием во избежание мобилизации.

Никаких законодательных новелл по мобилизации граждан Украины, которые получают образование в соответствии с действующими правилами, пока нет,

– отметил парламентарий.

По словам Вениславского, количество студентов в возрасте от 25 – 30 лет, а также число аспирантов и докторантов существенно возросло.

"Это бесспорно связано с войной и с желанием некоторых граждан избежать мобилизации. Есть определенные инициативы на уровне идей со стороны министерства образования и науки, направленные на предотвращение подобных злоупотреблений", – добавил депутат. Однако ни одного соответствующего законопроекта не зарегистрировано.

Федор Вениславский также сообщил, что в парламенте обсуждают повышение возраста разрешения на выезд мужчин за границу до 23 – 24 лет.

Есть определенная консенсусная договоренность с различными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничения, которое мы ввели при введении военного положения,

– сказал депутат.

По словам Вениславского, есть идея не ограничивать выезд до 23 – 24 лет, чтобы молодежь, которая учится за рубежом, могла приезжать домой и поддерживать связь с Украиной. Он добавил, что вопрос чувствительный, потому что сложно определить возрастную границу, однако в парламенте уже готовят соответствующие законодательные инициативы.

Важно! После вступления в силу обновленного закона о мобилизации в прошлом году произошел всплеск количества мобилизованных, однако сейчас темпы снизились и держатся на стабильном уровне, добавил Федор Вениславский.



Хотя точные цифры остаются закрытыми, по его словам, нынешний уровень мобилизации позволяет пополнять потери в Силах обороны, удерживать линию фронта и сопротивляться противнику. В то же время в парламенте признают, что хотели бы видеть более высокие темпы мобилизации.

Как мобилизоваться через "Резерв+"

В "Резерв+" уже собрано более 100 тысяч откликов на военные вакансии – аналитики, разработчики, логисты, связисты. Благодаря этому каждый желающий может увидеть, какая бригада ищет специалистов, узнать детали о командовании и принять взвешенное решение, рассказала на мероприятии DOU Day в мае заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Каждый гражданин в привычной для себя среде может посмотреть, какая бригада ищет аналитика, разработчика или логиста. Это не просто каталог должностей, а прозрачный канал рекрутинга в армию.

"Рекрутинг в "Резерв+" будет развиваться. Мы обязательно добавим туда смарт-контракты, когда будет возможность прямо в удобном для военнообязанного месте принять решение, где и на какой срок, что очень важно, он будет служить в армии", – объяснила Черногоренко.

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Одна из основных новинок – запуск электронного направления на военно-врачебную комиссию (ВВК). Теперь процесс получения направления, его прохождения и получения результата – автоматизирован и синхронизирован с электронной системой здравоохранения и реестром "Оберег".

Мы хотим, чтобы человек, который должен пройти ВВК, мог пройти это как медицинский чекап в любой удобной больнице. Он ходит к терапевту в больницу за углом – и он сможет там пройти ВВК. Далее эти данные, медицинский чекап формируется в датасет, направляется через обмен с "Оберегом" с электронной системой электронного ВВК. Для военнообязанного это будет только один физический визит. Это последний этап реформы ВВК и она станет абсолютно бесшовной для людей,

– объяснила заместитель министра.

Будет ли призыв мужчин в возрасте после 50 лет и какие изменения в "Контракте 18 – 24"

Действующее законодательство не делает исключений для мужчин старше 50 лет – они подлежат мобилизации на общих основаниях вместе с другими военнообязанными. В своих официальных комментариях Минобороны Украины отмечает, что "по общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе".

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Таким образом, мужчины в возрасте 50 – 59 лет имеют те же обязанности, что и младшие военнообязанные: они должны стать на воинский учет или актуализировать свои данные, проходить медосмотр при необходимости и быть готовыми к призыву, если не имеют законного основания для отсрочки или брони.

Важно! Однако могут произойти изменения в рамках программы "Контракт 18 – 24". Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента полковник Павел Палиса, программу "Контракт 18 – 24" планируют расширить на специальности, связанные с БПЛА. По словам Палисы, 80% поражений вражеской техники и личного состава противника – на счету БПЛА.



По мнению Палисы, это должен быть более длительный контракт, например на два года, поскольку срок обучения и адаптации пилота существенно больше, чем для пехоты.

Никаких новых возрастных льгот или освобождений для мужчин этой возрастной группы не введено – это подтверждено как текстом действующих законов, так и публичными сообщениями власти. Например, закон от 11 апреля 2024 года предусматривает право граждан 40 – 55 лет выполнить свой конституционный долг защиты родины (при необходимости их могут призвать на общих основаниях).

Итак, на момент лета 2025 года мобилизационные планы рассчитывают на участие мужчин до 60 лет без специальных ограничений возраста свыше 50.

Выезд за границу для военнообязанных

Во время военного положения действует запрет покидать территорию Украины мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет), закрепленный Указом президента №64/2022. Государственная пограничная служба Украины на практике реализует этот запрет и информирует, что "с 17 июля 2024 года наличие военно-учетного документа при пересечении границы является обязательным условием для всех мужчин Украины в возрасте от 18 до 60 лет".

Другими словами, все такие лица при выезде должны предъявить военный билет или другой документ, подтверждающий их статус, в бумажном или электронном виде. В случае отсутствия такого документа пограничники отказывают в выезде из страны и могут задержать лицо для доставки в территориальный центр комплектования.



В то же время ГПСУ отмечает, что исключение из этого общего правила составляют лица, которые имеют официальную отсрочку от призыва или исключены из воинского учета по состоянию здоровья.

Эти мужчины имеют право на пересечение границы при условии, что в их военном документе есть соответствующая отметка или справка. Таким образом, условием выезда летом 2025 года для военнообязанных мужчин является наличие у них действующей отсрочки или соответствующих документов об освобождении от учета, и, конечно, отсутствие судимостей и долгов по контракту, которые также могут блокировать выезд за пределы Украины.

Будет ли мобилизация женщин

С 1 октября 2023 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием стали на воинский учет. Это не означает автоматическую мобилизацию, а позволяет учесть медицинский резерв в стране. Женщины подлежат учету при соответствии возрастным (до 60 лет) и медицинским критериям.

Согласно постановлению Кабмина, до конца 2026 года женщины без воинского учета могут устраиваться на работу как невоеннообязанные. Однако работодатели обязаны сообщать ТЦК, если у сотрудницы есть медицинское образование. Если она не работает по специальности и не предоставила документы, информация в ТЦК не попадает.

Женщины на воинском учете могут свободно пересекать границу. Ограничения касаются только отдельных категорий госслужащих.

В сентябре 2024 года зарегистрирован законопроект №12076, который уточняет порядок воинского учета женщин, желающих пройти базовую подготовку. Они становятся на учет призывников, а после подготовки – военнообязанных. В январе 2025 года документ вступил в силу.

Все обязанности, которые действуют для мужчин во время военного положения, распространяются и на таких женщин. В то же время служба в ВСУ для женщин – исключительно добровольная.