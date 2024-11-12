Призыв граждан старше 50 лет претерпел определенные изменения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Кто подлежит призыву в ноябре

Адвокат Татьяна Савченко отметила, что призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны к службе по заключению ВВК и не имеют отсрочки или бронирования. Статус "военнообязанный" получают те, кто уже служил или закончил военное учебное заведение.

Лиц от 18 до 25 лет, которые не служили в рядах ВСУ и не заканчивали военных вузов, могут быть призваны только добровольно.

Те, кого сняли с учета, но признали годными во время войны, должны пройти медкомиссию до 4 февраля.

Категория 25-60 лет без опыта службы, годные по состоянию здоровья или ранее имевшие статус "ограниченно годный" тоже подлежат призыву. Причем последним нужно пройти медкомиссию повторно.

Определенные нововведения касаются мужчин от 50 до 60 лет – их можно мобилизовать только по приказу Генштаба ВСУ.

Изменение произошло относительно недавно, – теперь не могут мобилизовать мужчин в возрасте от 50 до 60 лет без приказа Генштаба ВСУ. То есть, на каждого военнообязанного такого возраста должен быть определенный приказ. Такое нововведение сделано на основании засекреченного документа. Его содержание якобы уже доведено до ТЦК, но еще не до всех. Но это правило уже действует,

– говорит Татьяна Савченко.

Заметим, что под это же правило попадает и категория лиц старше 55 лет.

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