Призов громадян віком понад 50 років зазнав певних змін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Хто підлягає призову у листопаді

Адвокат Тетяна Савченко зазначила, що призову підлягають громадяни віком від 18 до 60 років, які придатні до служби за висновком ВЛК і не мають відстрочки чи бронювання. Статус "військовозобов'язаний" отримують ті, хто вже служив або закінчив військовий навчальний заклад.

Осіб від 18 до 25 років, які не служили у лавах ЗСУ і не закінчували військових вишів, можуть бути призвані лише добровільно.

Ті, кого зняли з обліку, але визнали придатними під час війни, повинні пройти медкомісію до 4 лютого.

Категорія 25-60 років без досвіду служби, що придатні за станом здоров'я або раніше мали статус "обмежено придатний" теж підлягають призову. Причому останнім потрібно пройти медкомісію повторно.

Певні нововведення стосуються чоловіків від 50 до 60 років – їх можна мобілізувати тільки за наказом Генштабу ЗСУ.

Зміна відбулася відносно недавно, – тепер не можуть мобілізувати чоловіків віком від 50 до 60 років без наказу Генштабу ЗСУ. Тобто, на кожного військовозобов'язаного такого віку має бути певний наказ. Таке нововведення зроблено на підставі засекреченого документа. Його зміст нібито вже доведено до ТЦК, але ще не до всіх. Але це правило вже діє,

– каже Тетяна Савченко.

Зауважимо, що під це ж правило потрапляє і категорія осіб понад 55 років.

Раніше ми пояснювали, чи можуть до війська потрапити особи з інвалідністю та які документи їм необхідно мати, щоб отримати відстрочку.