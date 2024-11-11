Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

До теми Відстрочка від мобілізації: коли та кому необхідно оновити документи

Чи можуть призвати на службу осіб з інвалідністю

Люди, які мають I, II чи III групи інвалідності, не підлягають обов'язковій мобілізації. Втім, вони можуть долучитися до лав ЗСУ за власним бажанням і на контрактній основі.

Водночас варто зауважити, що осіб з інвалідністю не виключають з військового обліку, адже не у всіх випадках вона означає автоматичну непридатність до служби. Відтак, якщо людина не планує вступати до війська, то вона повинна оформити відстрочку і після закінчення терміну дії – продовжувати відтермінування.

Щоб отримати відстрочку, особа з інвалідністю повинна подати заяву з відповідними документами до ТЦК. Зокрема, мовиться про довідку МСЕК, яка встановлює їхню групу.

Також не мобілізують осіб, які мають наступні захворювання: