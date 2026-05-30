Нардеп заявил, что на Волыни мужчину с инвалидностью мобилизовали, а его 14-летнего сына избили

Георгий Мазурашу сообщил, что 28 мая в Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына. В военкомате опровергли заявление нардепа.

В эфире "Вечер.LIVE" Мазурашу рассказал детали инцидента на Волыни.

Было ли нападение ТЦК на мужчину с инвалидностью и его сына?

По его словам, неизвестные лица в форме зашли в частный гараж, избили мужчину с инвалидностью, а также его несовершеннолетнего сына. После этого мужчина якобы оказался в учебном центре, а ребенок – в больнице.

Очень важно, чтобы с такими бусификаторами система правоохранительная разбиралась оперативно и давала четкий сигнал гражданам, что такого в нашей стране дальше не будет,

– заявил нардеп.

В Волынском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент, о котором сообщил Мазурашу.

Там заявили, что информация о якобы избиении ребенка работниками военкомата не соответствует действительности.

Кроме того, установлено, что отец ребенка является военнослужащим, однако находится в статусе самовольного оставления части. В связи с этим его передали представителям Военной службы правопорядка в соответствии с действующим законодательством.

Также информация о наличии инвалидности у мужчины пока документально не подтверждена. По словам матери ребенка, документы для оформления соответствующего статуса только готовятся к представлению.

По данному факту правоохранительными органами осуществляется досудебное расследование. Окончательная правовая оценка действиям всех участников события будет дана после завершения необходимых процессуальных и следственных действий,

– объяснили в ТЦК.

Напомним, что в Кропивницком мужчину во время проверки документов доставили в ТЦК вместе с 8-летней дочерью. По словам адвоката, ребенок провел там более 10 часов, а отцу не позволили отложить прохождение ВВК, хотя ему не с кем было оставить дочь.