Свое видение ситуации в комментарии Общественному подали адвокат Наталья Язан, представитель ТЦК Полина Кравченко и пресс-секретарь полиции области Оксана Ковтуненко.

Смотрите также "Бумажная армия": на Закарпатье и Львовщине ТЦК "мобилизовали" умерших и заключенных

Почему кропивчанина доставили в ТЦК вместе с дочерью?

Адвокат рассказала, что военные ТЦК и полицейские остановили Евгения, когда он ехал на автомобиле с дочерью. Мужчине сообщили, что его доставят в центр комплектования для уточнения учетных данных.

Евгений, по ее словам, сразу объяснил, что с ним малолетний ребенок, которая находится на его иждивении. Мать ребенка пока рядом нет. Супруги находятся в процессе развода.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Около 11 часов мужчину доставили в ТЦК на его же автомобиле в сопровождении полиции и военных. С тех пор ребенок оставался в помещении центра комплектования.

Евгения заставляли пройти ВЛК. Мужчина согласился, но он просил отсрочить процедуру, потому что дочь находилась вместе с ним, и ее не на кого было оставить. По словам адвоката, Евгению отказали в этой просьбе.

Наталья Язан также рассказала, что приехала на место и пыталась оказать правовую помощь, однако ее сначала не допустили к клиенту. Она вызвала полицию, которая прибыла на вызов и зафиксировала обстоятельства.

В то же время, по словам Язан, полицейские заявили, что не являются уполномоченной структурой и не могут повлиять на ситуацию. В то же время вопрос, кому передать ребенка, оставался открытым.

Как отметила адвокат, жена мужа находилась в Днепре и не имела возможности оперативно приехать в Кропивницкий. Других родственников в городе нет.

Также она заявила, что считает ситуацию такой, что нарушает права как отца, так и ребенка, в частности из-за невозможности отложить прохождение ВВК для решения семейных обстоятельств.

По словам адвоката, она готовит жалобу Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Как инцидент прокомментировали в ТЦК?

В Кировоградском областном ТЦК и СП сообщили, что мужчину остановили во время проверки военно-учетных документов и установили отсутствие оснований для отсрочки или бронирования.

По словам начальницы группы коммуникаций Полины Кравченко, мужчину сопроводили в ТЦК для прохождения ВВК, а ребенок находился вместе с ним из-за отсутствия других взрослых.

Кравченко говорит, что мужчина согласился находиться с ребенком в ТЦК до прибытия матери. О ситуации сразу сообщили родную мать ребенка, а также проинформировали представителей ювенальной полиции".

Также в ТЦК добавили, что право на отсрочку имеют родители, которые самостоятельно воспитывают детей, при наличии подтверждающих документов. По словам представительницы центра, дальнейшей опекой ребенка занималась ювенальная полиция.

Что было дальше с 8-летней девочкой?

8-летнюю девочку, которая вместе с отцом находилась в помещении Кировоградского ТЦК и СП, в конце концов, передали матери. Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Оксана Ковтуненко.

По ее словам, 24 мая около 21:40 полиция получила сообщение о пребывании мужчины с ребенком в ТЦК. По прибытии на место правоохранители устанавливали родственников девочки и искали способ передать ее взрослым, которые могут обеспечить уход.

Около 23:30 ребенка передали матери при участии ювенальной полиции. Женщина подтвердила получение дочери и не выразила претензий к действиям правоохранителей.

В то же время адвокат мужчины Наталья Язан заявила, что ее клиент позже сообщил по телефону о том, что ночью в помещение ТЦК якобы зашли неизвестные лица в балаклавах и забрали ребенка, после чего он не знал, куда ее повезли.

По ее словам, мужчина просил найти дочь, а в ТЦК объясняли, что ее забрала ювенальная полиция, однако подтверждающих документов ей не предоставили.

Адвокат также сообщила, что обратилась в полицию с заявлением. В полиции подтвердили регистрацию обращения и проведение проверки.

Правоохранители также объяснили алгоритм действий в подобных ситуациях: сначала устанавливаются родственники ребенка и обеспечивается его передача под расписку. Если это невозможно – привлекается ювенальная полиция. Там отметили, что главным является обеспечение безопасности и надлежащего ухода за ребенком.

В то же время в полиции отметили, что пребывание ребенка вместе с военнообязанным не является основанием для освобождения от мобилизационных процедур или отсрочки, если иное не предусмотрено законодательством.