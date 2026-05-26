Таким образом чиновники пытались искусственно улучшить показатели выполнения мобилизационных планов. Об этом сообщает Нацполиция и Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Смотрите также Мужчина покончил с жизнью в ТЦК Тернополя: дома у него нашли патроны и рубли

Как работала схема "бумажной мобилизации"?

По данным правоохранителей, к схеме были причастны должностные лица районных ТЦК на Закарпатье и Львовщине. Имея официальный доступ к автоматизированной системе "Оберег", они заходили в реестр с помощью собственных электронных ключей и вносили ложные данные о мобилизации граждан.

Следствие установило, что для улучшения статистики в перечень "мобилизованных" записывали людей, которые фактически не были призваны в армию. Речь идет об умерших, осужденных, граждан с правом на отсрочку, лиц на специальном учете, а также тех, кто уже проходил службу или учился в военных вузах.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кроме того, в документах фигурировали люди, которые по возрасту уже не подлежали мобилизации. Все эти данные использовались для создания отчетности о якобы успешном выполнении мобилизационных планов.

Кроме внесения информации в электронную систему, чиновники оформляли ложные поименные списки военнообязанных. В документах отмечалось, что эти люди якобы уже проходят службу в воинских частях. На самом деле никакого призыва не происходило.

Поддельные документы направляли в областные ТЦК и СП, где они становились частью официальной служебной отчетности. Правоохранители отмечают, что из-за таких махинаций высшее военное командование могло получать недостоверную информацию о реальном состоянии комплектования армии и потребностей в мобилизационном ресурсе.

Кого подозревают в махинациях?

Одним из ключевых фигурантов дела стал 49-летний начальник Мукачевского районного ТЦК и СП в звании полковника. По данным следствия, только в период с января по март 2026 года он фиктивно "мобилизовал" 162 человека.

Его 37-летний заместитель, майор и начальник отделения рекрутинга и комплектования, за тот же период добавил в статистику еще 108 "мобилизованных". Часть времени он исполнял обязанности руководителя ТЦК во время его отсутствия.

Еще один эпизод правоохранители зафиксировали в Золочевском районном ТЦК и СП на Львовщине. Там временный руководитель учреждения, 41-летний подполковник, в течение ноября – декабря 2025 года фиктивно "призвал" шесть человек.

Следствие установило, что эти граждане на тот момент уже проходили военную службу по контракту в Военном госпитале Национальной гвардии Украины и других воинских частях.

Чиновники ТЦК создавали фейковую статистику мобилизации / Фото Нацполиция, Прокуратура Украины

Суд уже избрал им меры пресечения. Начальника Мукачевского РТЦК взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,9 миллиона гривен. Его заместителю определили залог в 3,3 миллиона гривен. Подполковнику со Львовщины суд назначил залог в размере 121,1 тысячи гривен.

В Нацполиции сообщили, что расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могли быть причастны к схеме фиктивной мобилизации.

Также проверяется информация о возможном существовании аналогичных схем в других регионах Украины. Следователи изучают служебную документацию, движение данных в системе "Оберіг" и возможные факты подделки официальных документов.

Что известно о других схемах ТЦК?

Нацполиция провела более 40 обысков у должностных лиц ТЦК по делам о незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Правоохранители проверяли представителей руководящего состава в разных регионах Украины.

Во время следственных действий изъяли:

автомобили,

мотоциклы

крупные суммы наличности в гривнах и иностранной валюте.

Также за несколько дней полиция оформила более 150 административных протоколов, связанных с коррупционными нарушениями.

По данным Нацполиции, общая сумма выявленных фактов незаконного обогащения и недостоверного декларирования составляет около 92 миллионов гривен. Среди фигурантов дела – руководитель одного из районных ТЦК в Одессе, который за время службы приобрел активов более чем на 45 миллионов гривен.

Кроме того, у помощника начальника одного из объединенных МТЦК и СП обнаружили несоответствие между задекларированным и фактическим имуществом примерно на 10 миллионов гривен, а у бывшего офицера другого РТЦК – на 6,6 миллиона гривен.

В полиции отметили, что сейчас продолжается сбор доказательств для дальнейшего объявления подозрений фигурантам уголовных производств.